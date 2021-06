Un tour et puis s'en va pour Jo-Wilfried Tsonga à Eastbourne. Deux ans après son dernier match sur herbe, lors de l'édition 2019 de Wimbledon, le Manceau s'est incliné en deux sets face à Egor Gerasimov en deux sets (6-3, 3-4) et un peu plus d'une heure de jeu. Parfois en manque de sensations, souvent en manque de repères, Tsonga n'a pas vraiment fait le poids face au 72e mondial, lui qui l'avait déjà battu du côté de Barcelone en avril dernier. Bis repetita ce mardi. Au prochain tour, le Biélorusse affrontera le gagnant du match entre Bublik et Kukushkin.

Le Français de 36 ans, tombé au 83e rang mondial, n'a décroché qu'une seule victoire sur le circuit depuis le début de la saison 2021, après une année 2020 quasiment blanche à cause de blessures au bassin puis au dos.

Roland-Garros Tsonga dénonce la "guéguerre" entre la FFT et les académies : "Ce sont des conneries, ça !" 06/06/2021 À 11:33

Roland-Garros Pas d'éclaircie pour les Bleus : Tsonga battu par Nishioka 31/05/2021 À 20:19