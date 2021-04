Il espérait enfin enchaîner deux victoires en 2021. Mais son corps, une fois de plus, l'a trahi. Blessé à l'adducteur gauche, Richard Gasquet a dû déclarer forfait à quelques heures de son 2e tour à Estoril face à Cristian Garin. Le Biterrois ne pourra donc pas se tester face à un spécialiste solide de la surface comme il l'aurait certainement voulu. Le Chilien passe donc en quart de finale sans jouer où il affrontera Cameron Norrie, qui a renversé Pedro Martinez en trois sets (4-6, 7-6, 7-5) et trois heures de jeu. Plus préoccupant, ce retrait intervient à quatre jours du lancement du Masters 1000 de Madrid où il est inscrit.

