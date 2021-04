Le duel promettait du spectacle. Entre deux gauchers talentueux aux caractères bien trempés mais qui s'apprécient dans la vie - ils ont même enregistré un duo de rap que l'organisation du tournoi d'Estoril s'est fait un plaisir de faire retentir lors de l'échauffement -, on pouvait attendre des étincelles. Corentin Moutet et Denis Shapovalov n'ont pas déçu jeudi lors de leur 2e tour au Portugal, enfin surtout le Français qui a fini par l'emporter face au Canadien, pourtant tête de série numéro 1, en trois sets (6-4, 2-6, 6-4) et 2h06 de jeu. Cette belle performance s'inscrit dans la droite lignée de celle face à Daniel Evans la semaine dernière à Barcelone. Pour une place dans le dernier carré à Estoril, Moutet sera opposé soit à son compatriote Pierre-Hugues Herbert, soit à Albert Ramos Vinolas.

Et comme face à Evans, Moutet est passé par toutes les émotions dans un match bien difficile à déchiffrer. A tour de rôle, les deux joueurs ont semblé prendre le contrôle de la partie, mais c'est bien le Français qui a su le mieux tenir ses nerfs dans le "money time". Mené 3-1 dans l'ultime acte, il s'est ainsi adjugé cinq des six derniers jeux, face à un Denis Shapovalov qui, il faut bien le dire, a encore explosé en vol.

