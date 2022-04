ATP Estoril

L'Américain Frances Tiafoe (29e mondial) affrontera l'Argentin Sebastian Baez (59e) dimanche en finale du tournoi ATP 250 sur la terre battue d'Estoril, dans la banlieue de Lisbonne, après avoir défait samedi en demi-finale son compatriote Sebastian Korda (37e). Tiafoe, tête de série N°5, s'est imposé à la suite d'un match très disputé (2-6, 7-6 (7-2), 6-4) en 2h55.

Déjà finaliste sur l'ocre portugais lors de l'édition 2018, Tiafoe a d'abord connu d'importantes difficultés face à l'impeccable jeu de service et à la précision du fils de Petr Korda. Mais après avoir sauvé trois balles de match, il a sorti des coups de grande classe de sa raquette pour emmener son adversaire au tie-break et empocher la deuxième manche.

Poussé par un public acquis à sa cause, Tiafoe a été plus solide que Korda au troisième set pour finalement l'emporter. Au cours de la première affiche du dernier carré plus tôt dans la journée, Sebastian Baez l'avait emporté sur l'Espagnol Albert Ramos (31e), tenant du titre, en trois sets 6-3, 6-7 (7/9), 6-0 en s'appuyant sur un coup droit puissant et une agressivité constante.

Tiafoe, 24 ans, disputera dimanche la quatrième finale de sa carrière. Il compte un titre: l'ATP 250 de Delray Beach. De son côté, Baez, 21 ans, prendra part à sa deuxième finale après s'être incliné en février face à l'Espagnol Pedro Martinez au tournoi de Santiago.

