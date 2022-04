Les sensations sont plutôt bonnes pour Richard Gasquet à Estoril. Déjà convaincant pour son entrée en lice face à Tommy Paul mardi, le Biterrois a bien enchaîné contre le Bolivien Hugo Dellien, terrien accrocheur et 85e joueur mondial, jeudi. Il a ainsi fait preuve d'une belle résistance physique, acceptant le bras de fer du fond avec son adversaire, pour finalement imposer sa loi en deux sets (7-6, 6-2) et 2h10 de jeu en huitième de finale sur l'ocre portugais. Pour une place dans le dernier carré, il sera opposé au vainqueur du match entre le Croate Marin Cilic et l'Argentin Sebastian Baez.

