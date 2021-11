Qui peut arrêter les Français en ce moment ? Pas les All Blacks en rugby. Pas les adversaires de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia en WRC. Et surtout pas Rajeev Ram et Joe Salisbury. La paire de double americano-britannique est venue s'ajouter au listing des victimes des Bleus ce week-end après leur défaite en finale du Masters, à Turin, dimanche.

Ad

Auteur de leur meilleur match de la semaine en Italie, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont signé un magnifique succès dans le tournoi des maîtres après avoir logiquement dominé la finale en deux manches (6-4, 7-6). C'est la deuxième fois de leur carrière qu'ils remportent le titre après 2019. Ils ont eu l'honneur d'ouvrir le palmarès du tournoi version Botte, après plus d'une décennie passée à Londres.

Rolex Paris Masters Mahut et Herbert filent en quarts et joueront une paire tricolore ! 04/11/2021 À 16:12

Vainqueurs à Roland-Garros plus tôt dans l'année, les Bleus ont bouclé leur année 2021 sur le circuit ATP avec un autre grand titre, le 20e au total depuis le début de leur collaboration. Il leur reste encore la phase finale de la Coupe Davis pour épaissir encore leur palmarès.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert au Masters de Turin en 2021 Crédit: Getty Images

Un tie-break exceptionnel pour finir

Que dire de cette finale ? Elle a été le parfait symbole du niveau stratosphérique des deux Français, plus que jamais complémentaires comme paire de double. Jamais inquiétés dans cette finale de haut niveau, Mahut et Herbert ont signé un succès implacable, un peu froid même. Deux assassins avec une raquette de tennis en main.

Excellents en retour de service, les Tricolores sont allés chercher leur sacre dans le premier acte, où ils ont constamment mis la pression sur l'engagement de leur rivaux. Aux commandes de la rencontre avec le premier set en poche, ils ont passé la seconde manche à bien contrôler leur engagement et tenter quelques coups en retour. Vu leur aisance derrière leur engagement, NM et PHH pouvaient se permettre cela dimanche.

Le service, il faut en parler : les deux "Frenchies" ont été stratosphériques derrière tout au long du week-end. Que ce soit en demi-finale ou dans cette finale, ils n'ont pas concédé une seule balle de break, même avec le "no ad" (pas d'avantage). Vous ne lirez pas meilleur chiffre pour résumer le niveau du duo tricolore.

Pour aller chercher ce deuxième sacre au Masters, Mahut et Herbert ont surtout signé un tie-break létal. Remporté sur le score de 7-0, en mode commando, ce jeu décisif a parachevé le chef d'oeuvre dominical et une très belle semaine du côté du Piémont. Mercredi dernier, les Bleus s'étaient mis des poux dans la tête en se faisant renverser par leurs victimes du jour au super tie-break en phase de groupes. La leçon a été retenue et bien retenue. Cocorico !

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert lors du Masters de Turin en 2021 Crédit: Getty Images

US Open Herbert et Mahut s’arrêtent en quart 07/09/2021 À 22:48