Le contexte

Tout comme Daniil Medvedev, Novak Djokovic et Alexander Zverev étaient attendus dans le dernier carré à Turin. Respectivement numéros 1 et 3 mondiaux, le Serbe et l'Allemand avaient aussi pour eux leur dynamique de fin de saison qui les plaçait incontestablement au-dessus de la mêlée. Les forfaits sur blessures de Stefanos Tsitsipas dans le groupe vert et Matteo Berrettini dans le groupe rouge leur ont d'ailleurs facilité la tâche dans la phase de poules, s'ils en avaient besoin.

Deux mois après avoir manqué le Grand Chelem en finale de l'US Open, Djokovic a rebondi de la plus belle des manières en allant chercher le Rolex Paris Masters, s'assurant au passage de terminer une 7e saison au sommet du classement mondial, un record qu'il détient seul. Débarrassé de l'immense pression qu'il avait sur les épaules à Flushing Meadows, à nouveau frais physiquement et mentalement, il n'avait plus abordé un Masters dans des conditions aussi favorables depuis bien longtemps.

Rapide, précis et déterminé, Djokovic était bien trop fort pour Norrie : le résumé

Motivé par la perspective de s'imposer dans le tournoi des Maîtres une 6e fois (ce qui lui permettrait d'égaler Roger Federer), le numéro 1 mondial veut aussi reconquérir un trophée qui lui échappe depuis six ans désormais. En poule, il s'est baladé face à Casper Ruud, Andrey Rublev et Cameron Norrie, ne lâchant pas le moindre set et faisant le plein de confiance. Pour Zverev, le tableau n'est pas aussi idyllique, mais il reste très flatteur.

Depuis Tokyo où il est allé chercher le titre olympique - renversant au passage Djokovic en demi-finale, une victoire qui lui a donné une nouvelle assurance - jusqu'à cette demi-finale, Zverev a gagné 30 de ses 34 derniers matches. Seuls Medvedev par deux fois, sèchement en demi-finale de Bercy et beaucoup plus difficilement en poule de ce Masters, Taylor Fritz dans des conditions particulières à Indian Wells et… Djokovic dans une demie de l'US Open acharnée ont eu raison de lui. A Turin, les conditions indoor plus rapides qu'à Paris donnent davantage de poids à son immense première balle, de quoi espérer un choc alléchant.

Face-à-Face

Novak Djokovic et Alexander Zverev ont déjà bataillé à 10 reprises précédemment, avec un avantage assez large pour le numéro 1 mondial : 7 victoires à 3. Il a d'ailleurs gagné leur dernier duel serré en demi-finale de l'US Open (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2).

Si Zverev n'a jamais battu Djokovic au meilleur des cinq sets (3-0 pour le Serbe dans ces circonstances), le bilan est beaucoup plus serré sur le format court. Le numéro 1 mondial mène toujours 4-3, mais c'est bien l'Allemand qui a remporté leur dernière confrontation en deux sets gagnants l'été dernier en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo (1-6, 6-3, 6-1).

Sur dur indoor, Djokovic a encore l'avantage 2-1. Les trois rencontres ont eu lieu au Masters en 2018 et 2020. Le Serbe s'est à chaque fois imposé en poule, mais Zverev a gagné le match le plus important : la finale en 2018 (6-4, 6-3) pour aller chercher son unique titre dans le tournoi des Maîtres jusqu'ici.

Cette année, la tendance est nettement en faveur de Djokovic qui mène 3-1. Leurs affrontements ont toutefois toujours été accrochés : aucune victoire en deux ou trois sets secs à signaler.

Une grande bagarre plus qu'un immense match : Djokovic a fini par faire plier Zverev

Leur parcours

Novak Djokovic

1er match de poule : bat Casper Ruud [NOR/N.8] 7-6(4), 6-2

2e match de poule : bat Andrey Rublev [RUS/N.5] 6-3, 6-2

3e match de poule : bat Cameron Norrie [GBR/N.10] 6-2, 6-1

Alexander Zverev

1er match de poule : bat Matteo Berrettini [ITA/N.6] sur abandon 7-6(7), 1-0 ab.

2e match de poule : battu par Daniil Medvedev [RUS/N.2] 6-3, 6-7(3), 7-6(6)

3e match de poule : bat Hubert Hurkacz [POL/N.7] 6-2, 6-4

Ils ont dit

Novak Djokovic : "Je joue de mieux en mieux. Je ne peux pas être plus satisfait de mon tennis avant le week-end. Je vais jouer l'un des meilleurs joueurs et serveurs du monde en demi-finale : Sascha Zverev. Ce sera très exigeant mentalement et physiquement. Tout se jouera sur ma capacité à bien servir et à bien le retourner bien sûr."

Alexander Zverev : "Pour gagner, il faut soigner les détails. J'espère que je pourrai faire ça samedi. J'ai joué Novak sur tous les plus grands courts du monde sur dur cette année. Cela devient une habitude de le croiser dans les derniers matches des gros tournois. Ce sera un duel intéressant, je pense."

Zverev avait réduit en cendres les rêves de "Golden Slam" de Djoko à Tokyo : le résumé de son succès

Trois stats à connaître

89,4. C'est le pourcentage de victoires de Novak Djokovic cette saison (51 sur 57 matches joués), soit le plus élevé du circuit. A titre de comparaison, Daniil Medvedev et Alexander Zverev, qui ont davantage gagné en 2021, affichent respectivement des taux de réussite de 82,6 % (57/69) et 79,2 % (57/72).

27. Cela faisait 27 ans que trois anciens vainqueurs n'avaient pas figuré en demi-finales du Masters comme c'est le cas cette année (Djokovic, Medvedev et Zverev). La dernière fois que c'est arrivé en 1994, Boris Becker, Andre Agassi et Pete Sampras étaient les heureux élus.

6. Pour la sixième fois de sa carrière, Novak Djokovic se présente en demi-finale du Masters invaincu après les éditions 2012, 2013, 2014, 2016 et 2018. Il a toujours atteint la finale dans cette configuration jusqu'ici. C'est aussi la troisième fois qu'il ne concède pas le moindre set (après 2014 et 2018).

Notre avis

Pour une demi-finale de Masters, difficile de rêver meilleure affiche cette année. Après une phase de poule sans histoire, les choses sérieuses pourraient bien commencer pour Novak Djokovic. Car Alexander Zverev ne fait pas de complexes face à lui, du moins au meilleur des trois sets. Et dans des conditions rapides, assez comparables à celles de Tokyo où l'Allemand avait renversé le Serbe, la puissance du champion olympique pourrait faire des dégâts.

Six jeux lâchés en 62 minutes : Zverev a vite tué le suspense pour filer en demie

Djokovic ne pourra vraisemblablement pas se permettre, comme ce fut le cas face à Casper Ruud et Andrey Rublev, de se faire breaker d'entrée, vu la qualité de la première balle adverse. Mais il n'en reste pas moins le favori logique, tant en raison de sa confiance que de sa forme du moment. Depuis son retour à la compétition à Bercy, le numéro 1 mondial n'a pas perdu et affiche une grande fraîcheur. Son excellence à la relance et ses qualités défensives exceptionnelles, malgré la vitesse des balles, sont des armes fantastiques pour contrer le grand Sascha.

Si sa seconde partie de saison a été impressionnante, Zverev n'avait, lui, pas caché sa lassitude physique à Bercy (il a enchaîné titre à Vienne, demie à Paris et demie à Turin donc). Aura-t-il suffisamment d'énergie et de vivacité pour relever le défi ultime ? Son jour de repos supplémentaire ainsi que la certitude d'en être capable (l'ayant déjà fait à Tokyo et en finale du Masters en 2018) pourraient être de précieux alliés. Si les deux joueurs évoluent à leur meilleur niveau, le choc promet, mais la balance penche logiquement du côté serbe.

Notre pronostic : Novak Djokovic en trois sets.

Novak Djokovic lors du Masters de Turin en 2021 Crédit: Getty Images

