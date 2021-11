Ils ne pouvaient pas rêver meilleure prestation. Samedi, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont survolé leur sujet en demi-finale du Masters de Turin. Face à la paire composée de l'Espagnol Marcel Granollers et de l'Argentin Horacio Zeballos, les deux Français ont réalisé une démonstration de double pour l'emporter 6-3, 6-4 en un peu plus d'une heure et quart de jeu (1h16 exactement). Comme en 2018 et 2019, ils disputeront donc la finale du tournoi des Maîtres contre Rajeev Ram et Joe Salisbury, vainqueurs plus tôt dans la journée des Croates Nikola Mektic et Mate Pavic (4-6, 7-6, 10-4).

Ultra-concentrés dès les premiers échanges, Mahut et Herbert ont pris l'engagement adverse d'entrée. Précis en retour et vifs au filet - particulièrement le vétéran angevin -, il leur a suffi d'un break dans chaque manche pour plier l'affaire. Très efficaces au service, ils n'ont pas concédé la moindre occasion à leurs adversaires. Particulièrement brillants en milieu second set, ils ont ainsi marqué 11 points consécutifs entre 6-3, 2-3, 15/30 et 6-3, 5-3.

