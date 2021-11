Tennis

ATP Finals 2021 - "Where is Peng Shuai ?" : Mahut a fait passer un message clair après son titre en double

ATP FINALS 2021 - Sacrés pour la deuxième fois au Masters dimanche après leur victoire en finale contre la paire Ram/Salisbury (6-4, 7-6), Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont signé la caméra comme le veut la tradition. Et l'Angevin en a profité pour manifester sa solidarité à l'égard de Peng Shuai dont la sécurité et la liberté sont toujours incertaines en Chine.

00:00:38, il y a 5 minutes