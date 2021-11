Zverev a son destin en main

Alexander Zverev est le seul des trois concurrents encore en course pour le dernier carré à maîtriser totalement son destin. Pour prendre la deuxième place de ce groupe rouge et obtenir le droit de défier Novak Djokovic pour une place en finale, il suffit pour ainsi dire au champion olympique de Tokyo de battre Hubert Hurkacz jeudi, ce qui lui offrirait une deuxième victoire en trois matches de poule dans ce Masters de Turin.

Ad

ATP Finals Renversant, Ruud s'offre un "quart de finale" contre Rublev IL Y A 2 HEURES

Pourtant, il est possible que Zverev n'affiche pas seul ce bilan si Jannik Sinner s'impose face à Daniil Medvedev. Le Russe, l'Allemand et l'Italien auraient ainsi chacun deux succès. Mais Sinner serait alors écarté de la course parce qu'il a joué un match de moins (puisqu'il a remplacé Matteo Berrettini après la première journée de phase de poule) que ses deux rivaux. Medvedev ayant battu Zverev, ils finiraient donc respectivement premier et deuxième de ce groupe rouge.

Cette fois, Medvedev a eu chaud, mais il a encore eu le dernier mot

Hurkacz pourrait se qualifier avec une seule victoire

Si Zverev a donc son destin en main, une défaite contre Hurkacz le condamnerait et c'est là tout le paradoxe de sa situation. En admettant que le Polonais le batte et que dans le même temps Medvedev s'impose face à Sinner et valide donc son troisième succès en autant de matches, les trois concurrents se retrouveraient à égalité avec une victoire chacun.

Et là encore, l'Italien en ferait les frais, pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut : son match de moins l'éliminerait. La qualification se jouerait entre Zverev et Hurkacz qui seraient départagés par le résultat de leur duel : le Polonais irait donc en demi-finale grâce à sa victoire sur l'Allemand, et ce peu importe le score.

Classement final du scénario 2 favorable à Hurkacz :

1. Medvedev (3 V - 0 D)

2. Hurkacz (1 V - 2 D)

3. Zverev (1 V - 2 D)

4. Sinner (1 V - 1 V)

Une pluie de coups gagnants devant un public en folie : l'entrée magistrale de Sinner

Sinner devra compter sur lui et sur… Hurkacz

Comme nous venons de le voir, en cas d'égalité en nombre de victoires, quel que soit le scénario, Sinner sera toujours perdant. Pour continuer l'aventure devant son public turinois, il ne lui reste donc qu'une possibilité : afficher seul (parmi les trois concurrents) deux succès au compteur. Il devra absolument l'emporter jeudi face au numéro 2 mondial russe, tout en espérant que Hurkacz domine Zverev. Dans ce cas de figure plus net, le classement (scénario 3) serait le suivant :

1. Medvedev (2 V - 1 D)

2. Sinner (2 V - 0 D)

3. Hurkacz (1 V - 2 D)

4. Zverev (1 V - 2 D)

Quel que soit la tournure de la dernière journée dans cette poule, le set-average, c'est-à-dire le pourcentage de sets gagnés, ne sera ainsi jamais pris en compte puisque les trois hommes ne compteront pas le même nombre de matches (3 pour Zverev et Hurkacz, 2 pour Sinner). Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas plus mal pour la clarté du dénouement de ce groupe rouge.

ATP Finals Deux balles de match manquées et une défaite sur le fil : Mahut et Herbert peuvent être frustrés IL Y A 3 HEURES