Jusqu'ici, pour sa première édition, Turin n'a pas connu un Masters appelé à entrer dans la légende. Le Pala Alpitour a entrevu quelques moments sympathiques, mais rien qui ne soit de nature à alimenter durablement la mémoire. Le duel entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev a eu valeur de point d'orgue de cette phase de poules, sans doute parce qu'il a été le seul à impliquer deux des grands favoris pour le titre.

Jusqu'ici, la lecture de ces "ATP Finals" est d'une absolue limpidité. Les trois principaux ténors de cette saison ont tranquillement validé leur billet pour les demi-finales. Trois victoires pour Novak Djokovic et Daniil Medvedev, deux pour Alexander Zverev, qui n'a cédé qu'au tie-break du dernier set contre le Russe.

Ad

Cette fois, Medvedev a eu chaud, mais il a encore eu le dernier mot

ATP Finals Rapide, précis et déterminé, Djokovic était bien trop fort pour Norrie : le résumé IL Y A UNE HEURE

Derrière cet ordre bien établi, Turin aura été secouée par une forme de chienlit. Des outsiders claudicants et contraints de renoncer (Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini) remplacés par des jokers (Cameron Norrie et Jannik Sinner), un bizuth cantonné à un rôle de figurant (Hubert Hurkacz), et un Andrey Rublev pétrifié et incapable de saisir sa chance au moment opportun. C'est donc Casper Ruud qui va sceller ce dernier carré. Ce n'est pas lui faire injure que de le considérer comme le tout petit poucet de ce quatuor.

Depuis cet été, le débat s'est clarifié

Le bouquet final italien confirme donc que cette campagne 2021 aura été marquée par l'émergence d'un Big 3 d'une nouvelle nature, très au-dessus du reste de la mêlée. Novak Djokovic est toujours là, plus que jamais. Mais en l'absence de Roger Federer et Rafael Nadal, qui n'auront joué qu'une grappe de matches pour le premier et une demi-saison pour le second, il s'est trouvé deux nouveaux camarades de jeu préférés.

A eux trois, Djokovic, Medvedev et Zverev ont remporté les cinq principaux titres en jeu jusqu'ici en 2021, les quatre tournois du Grand Chelem et l'or olympique. Au sein de ce trio, la hiérarchie est elle aussi parfaitement claire et épouse la logique du classement. Le "Djoker" surplombe le tout avec son Petit Chelem et sa finale à New York. Medvedev, qui a chapardé le dernier Majeur, en battant en prime le Serbe en finale, reste à distance respectable du patron mais sensiblement devant Zverev, dont le couronnement à Tokyo ne peut totalement faire oublier qu'il lui a manqué (au moins) une finale en Grand Chelem.

En dehors du cas incontestable de Djokovic, ce trio-là s'est d'ailleurs isolé progressivement, au cœur de l'été. Après tout, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, vaincus par le numéro un mondial en finale de Roland-Garros et Wimbledon comme Medvedev l'avait été en Australie, pouvaient encore prétendre se mêler à cette lutte-là. Mais la nette montée en puissance de Sascha Zverev et les difficultés du Grec et de l'Italien, qui achèvent tous les deux ce Masters à l'infirmerie et/ou sur les rotules, ont clarifié le débat.

53 coups : Zverev a remporté le point du tournoi (de l'année?) contre Djokovic

Ruud sacré ? Ce serait la surprise du siècle

A Turin, le Big 3 2021 a pour l'heure amplifié sa mainmise. Reste deux questions à l'aube du sprint final de ce week-end :

Casper Ruud peut-il mettre à mal cette logique en soulevant le trophée dimanche ?

Si le Norvégien n'y parvient pas, lequel des trois cadors ajoutera un titre de premier plan à une saison d'ores et déjà exceptionnelle (Djokovic), remarquable (Medvedev) ou réussie (Zverev) ?

Pour les adeptes de la tendance récente du Masters, Ruud est le dernier espoir. Lui seul peut prolonger la série des vainqueurs inédits et différents qui peuplent le palmarès depuis 2016 avec, dans l'ordre, les victoires de Murray, Dimitrov, Zverev, Tsitsipas et Medvedev. Pour être franc, ce serait une surprise colossale, bien plus que celles évoquées ci-dessus. Sa présence en demi-finales constitue déjà une formidable réussite pour lui.

On ne dira pas que c'était inespéré, mais battre Norrie et le Rublev tremblotant de vendredi était une chose, enchaîner des succès contre Medvedev et Djokovic ou même Zverev lui donnerait une dimension que personne ne peut encore soupçonner chez lui, encore moins en indoor. S'il y parvient, il sera grand temps de jeter un tout autre regard et de le considérer autrement que comme le meilleur joueur norvégien de tous les temps. Ce serait sans doute la plus grande sensation de l'histoire du tournoi. Mettez une poignée d'euros sur lui si vous êtes joueur, mais n'investissez quand même pas votre Livret A dessus et hypothéquez encore moins votre résidence principale si vous en avez une. On ne sait jamais.

D'abord submergé, puis accrocheur et triomphant, Ruud a bien mérité sa demie

Djoko, Medvedev, Zverev : A chacun son message

Tout autre issue qu'un sacre un peu "WTF" de Casper Ruud répondra donc à une certaine cohérence au regard de la saison. Mais l'ampleur de celle-ci peut varier. Pour Djokovic, Medvedev et Zverev, une victoire dimanche aurait valeur de message adressé aux deux autres, même si la nature et la portée ne seront pas les mêmes.

Pour Djokovic, ce serait non seulement une façon de parachever une année d'anthologie en s'appropriant un nouveau record (il égalerait les 6 titres de Federer), mais, peut-être plus encore, de remettre pour de bon son costume préféré, celui avec "Patron" floqué dans le dos. Son double échec aux Jeux et en finale de l'US Open n'a pas remis ce statut en cause, mais il l'a un tout petit peu effrité. Revenir pour gagner coup sur coup Bercy et le Masters reviendrait à déverser le contenu d'un camion-citerne sur ce feu de broussaille. Au moment où Zverev et Medvedev commençaient à se rebeller, le rappel à l'ordre serait sévère.

La sublime balle de match qui signe le retour du roi Djokovic à Paris

Pour Medvedev, un deuxième Masters consécutif entérinerait son statut d'incontestable dauphin. Il se rapprocherait de Djokovic tout en laissant Zverev un peu plus loin dans son rétro. Et s'il venait à dominer le Serbe en finale, ce serait le meilleur moyen de bien faire comprendre qu'il est prêt à aller chasser le trône dès le premier semestre de 2022.

Medvedev en transe, Djokovic en pleurs : les temps forts d'une finale à sens unique

Zverev, enfin. Les Grands Chelems sont au-dessus de tout, et sur le format trois sets gagnants, il doit encore faire preuve de sa capacité à aller au bout, voire en finale dans un contexte "normal" (lors de son unique finale à l'US Open 2020, le tournoi avait eu lieu à huis clos, avec certaines absences et Djokovic avait été exclu du tournoi). Mais en ajoutant le Masters aux J.O., l'Allemand peut s'offrir les deux plus beaux prix de consolation de la saison. Pour ce faire, le plus probable est qu'il doive passer sur les corps de Djokovic puis Medvedev, ce qui donnerait une épaisseur supplémentaire à l'accomplissement.

Cela ne changerait pas de façon fondamentale sa position face aux deux premiers mondiaux. Mais il doit prouver qu'il est bel et bien dans cette course-là. Après son titre olympique, on l'imaginait assez bien vivre la fin de saison que Medvedev a connu. Or jusqu'ici, écarté en demi-finales à Flushing par Djokovic puis par Medvedev à Bercy, il est resté en retrait des deux autres. Si la saison s'achève par une troisième grande finale Djokovic-Medvedev sur les trois derniers tournois joués par le "Djoker", le Big 3 aura des allures de Big 2, avec un troisième homme certes loin devant les autres, mais au moins aussi éloigné de ce duo. Pas la situation la plus enviable pour Zverev.

La victoire et les larmes : Zverev très ému après son succès sur Djokovic en demi-finale

ATP Finals Une 2e victoire et la paire Mahut/Herbert file en demie : le résumé IL Y A 2 HEURES