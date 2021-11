Tennis

Masters 2021 - Un abandon et des larmes : Berrettini ne méritait pas ça

ATP FINALS - Alexander Zverev avait remporté la premier set 7-6 (9/7) et menait 1 à 0 dans le seconde manche, quand Matteo Berrettini a demandé l'intervention de l'encadrement médical après s'être blessé aux abdominaux. L'Italien a été soigné et a tenté de reprendre le match, avant de rapidement se rendre à l'évidence et de jeter l'éponge. Trise moment à Turin.

