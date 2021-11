Le roi a martyrisé le bizuth. Face à un Casper Ruud qui faisait ses premiers pas au Masters, Novak Djokovic a connu un démarrage diesel avant de finir très fort face au numéro 8 mondial. Le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy n’a finalement eu besoin que d’1h30 pour venir à bout du Norvégien (7-6, 6-2), l’adversaire le plus abordable pour lui dans ce groupe vert, et démarre parfaitement sa quête d’un sixième titre au tournoi des Maîtres.

C’était la pire entrée en lice possible dans le tournoi le plus relevé de l’année pour un joueur de 22 ans, et comme prévu, Casper Ruud s’est cassé les dents face au mastodonte Novak Djokovic à Turin. Pourtant, le Norvégien, vainqueur de 5 titres cette saison, avait réalisé un démarrage canon, bien aidé par un "Djoker" en rodage au service. Presque incapable de passer une première balle, auteur d’une glissade sur la balle de break obtenu d’entrée par son adversaire, l’homme au 20 Grands Chelems a vu Ruud mener rapidement 2-0.

90% de points gagnés derrière sa première balle pour "Nole"

Malgré quelques signes de colère lâchés ça et là pendant la partie, le Serbe ne s’est jamais affolé, et il a progressivement haussé son niveau de jeu pour prendre le dessus sur un adversaire qui a fait tout son possible pour rester dans la partie, en vain. La faute à une inconstance résumé par les statistiques du 8e mondial au service : 9 aces, mais 4 double-faute. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il a permis à Djokovic de revenir à 3 partout dans le premier acte.

Dès lors, le rouleau compresseur des Balkans a commencé à imposer son rythme. Grâce à quelques points sublimes, il a réussi à se procurer deux balles de set mais Ruud est parvenu à pousser son opposant jusqu’au tie break, où après avoir mené 4-3, il s’est encore montré trop fébrile aux moments clés pour l’emporter.

Rasséréné par le gain de la première manche, le protégé de Marian Vajda n’a dès lors lâché que des miettes au service (10 aces), avec ce pourcentage hallucinant de premières balles dans le second set (94%), et un taux de réussite derrière sa première balle qui ont empêché le Norvégien de se rebeller (90% de points gagnés sur l’ensemble du match).

Bien aidé par deux grosses fautes de son adversaire, le Serbe a breaké d’entrée de deuxième acte, avant de s’envoler à 5-1 puis de conclure le match sur un service gagnant, en lâchant exactement le même nombre de jeu que lors de sa première victoire sur Ruud à Rome l’an passé (8). Son succès, le 39e de sa carrière au Masters, lui permet de rejoindre Ivan Lendl au classement des hommes les plus victorieux dans ce tournoi, loin derrière l’intouchable Federer (59), et de se rassurer avant un enchaînement de rencontres qui s’annoncent plus éprouvant pour lui.

