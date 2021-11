Cette fois, c'est bel et bien fini. Après avoir tenté le possible et l'impossible, Matteo Berrettini a finalement décidé de rendre les armes. Blessé aux abdominaux et contraint à l'abandon lors de son premier match face à Alexander Zverev, l'Italien a confirmé son forfait pour le reste du Masters. "J'ai pensé, réfléchi, pleuré... Mais j'ai décidé que mon tournoi était terminé. Je suis dévasté, je n'aurais jamais pensé que je devrais renoncer comme ça au tournoi de tennis le plus important jamais organisé en Italie", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux à quelques heures de son deuxième match où il sera remplacé par son compatriote Jannik Sinner.

Sinner, 20 ans, est le premier remplaçant en tant que 9e du classement annuel. Attendu sur le court dès mardi soir (21h), contre le Polonais Hubert Hurkacz, il va disputer son premier Masters, tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, disputé pour la première fois en Italie. Ecarté des courts pendant deux mois en début d'année en raison d'une blessure abdominale, il avait craint après le match une possible rechute : "J'ai ressenti quelque chose dans la même zone, sur un service, j'ai eu peur et l'aspect mental est important. Mais sans savoir ce que c'est, ce n'était pas possible de continuer à jouer", avait-il dit.

"J'ai senti que mon corps n'était pas prêt à affronter les prochains matches, a expliqué Berrettini ce mardi soir (...) Je sens qu'on m'a volé quelque chose que j'avais obtenu au fil des années à travers les efforts et la sueur. Ce n'est pas une décision facile, mais je suis convaincu que c'est la meilleur pour moi et ma carrière."

