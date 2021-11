Il était la grosse cote pour voyager jusqu'à Turin. Casper Ruud lui-même n'y aurait peut-être pas cru au début de cette année 2021, qu'il avait abordée à une plus qu'honorable 27e place, mais encore assez loin du gratin du tennis mondial. A 23 ans, il n'est sans doute pas le plus flamboyant représentant de la nouvelle génération, mais sa panoplie, synonyme de solidité, lui a permis de se frayer un chemin jusqu'au Top 10 et, donc, jusqu'au Masters.

Ad

Cette qualification, le Norvégien la doit en grande partie à ses aptitudes sur terre battue. Il a conquis les deux tiers de ses points sur sa surface fétiche, avec notamment quatre titres dans des ATP 250. Des trophées mineurs, qui lui ont valu les quolibets d'un certain Nick Kyrgios. S'il y a du vrai là-dedans, Ruud a toutefois fait preuve d'une régularité intéressante en Masters 1000 sur surface rapide, avec des quarts de finale à Toronto, Cincinnati et Bercy, sans oublier son premier titre en dehors de l'ocre, à San Diego, en battant notamment Murray, Dimitrov et Norrie.

ATP Finals Tsitsipas : "Il faudra quelques étapes de plus pour atteindre le niveau auquel j'aspire vraiment" IL Y A 12 HEURES

Roland, le crève-coeur

S'il y a un reproche à lui adresser, il concerne la faiblesse globale de ses résultats en Grand Chelem. Après un huitième de finale à Melbourne en février, il n'a plus atteint la seconde semaine. Son grand crève-cœur de l'année ? Sa sortie au 3e tour de Roland-Garros contre Alejandro Davidovich Fokina, comme il l'a confié à Eurosport avant de se lancer dans le grand bain du Masters : "C'était une défaite très dure à encaisser. En cinq sets. Des montagnes russes émotionnelles. Malheureusement, ça n'a pas tourné dans mon sens."

Son triplé Bastaad-Gstaad-Kitzbühel en l'espace de trois semaines après Wimbledon a pesé lourd au moment de faire les comptes au Masters. Il le sait, cela ne remplace pas une grosse performance à Roland-Garros, mais, même s'il n'a battu aucun top joueur lors de ce triptyque, ce fut un moment charnière pour lui. "Quand on est en super forme, gagner un tournoi, voire deux, je ne dis pas que c'est facile, mais beaucoup de joueurs peuvent le faire, juge-t-il. La troisième semaine, en revanche, c'est très difficile. Physiquement, mentalement, vous êtes cuit. J'ai eu un peu de réussite à Kitzbühel, j'ai sauvé des balles de match, mais gagner ce troisième titre, c'était spécial, et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma carrière."

Il n'a de toute façon rien volé. Quoi qu'en pense Nick Kyrgios, qui ne risquait d'ailleurs pas de le menacer dans la course au Masters. Pour le clan Ruud, 2021 restera une étape importante. Le clan Ruud, puisque Casper est toujours flanqué de son papa de coach, Christian. 39e mondial en 1995, Ruud père détenait à peu près tous les records du tennis norvégien jusqu'à l'arrivée de son fils.

Casper Ruud a remporté cinq titres en 2021. Crédit: Getty Images

Entre 16 et 18 ans notamment, ce n'est pas forcément une période où vous avez envie d'avoir votre père à vos côtés en permanence

Le "couple Ruud" fonctionne depuis l'adolescence de Casper. "Je dois beaucoup à mon père, c'est grâce à lui que j'ai réussi, nous assure le numéro 8 mondial. Il était assez strict avec moi quand j'étais jeune, mais je suis content qu'il l'ait été. Ça paie aujourd'hui, juge-t-il. Il m'a obligé à rester focalisé sur ce que je faisais, m'a emmené dans la bonne direction. Il connaît les exigences de ce métier, et dès mon adolescence, il savait à quel point il était important de travailler dur."

Trouver l'équilibre entre les rapports père-fils et coach-joueur n'est pourtant pas toujours simple, particulièrement à l'adolescence. "Entre 16 et 18 ans notamment, ce n'est pas forcément une période où vous avez envie d'avoir votre père à vos côtés en permanence", concède le Scandinave. Christian aura alors la sagesse et l'intelligence de lâcher un peu la bride à son fils, parti en Espagne à Alicante pour parfaire sa formation. On le verra même du côté de l'Académie Nadal aux Baléares. Mais depuis que Casper s'est lancé à fond sur le circuit principal, Christian a repris toute sa place.

Cette coupure fut bénéfique aux deux. Au fils qui a pu s'émanciper, au père qui a profité un peu plus de ses deux filles. "Puis mon père avait déjà passé 15 ans de sa vie à voyager tout le temps, rappelle Casper Ruud. Repartir tout de suite pour 15 ans était compliqué pour lui. Maintenant, je pense qu'il est prêt."

Casper Ruud Crédit: Getty Images

A Turin sans pression

Pour eux, Turin constitue une première forme de récompense, comme la matérialisation du travail fourni ces dernières années. Pour son baptême du feu, lundi, il aura droit à la crème de la crème avec un duel face à Novak Djokovic. "Quand vous affrontez Djokovic, ou Nadal sur terre, vous savez que ça va être extrêmement difficile. Si vous voulez gagner, vous devez jouer le match de votre vie et être prêt à rester trois heures sur le court", sourit-il.

Casper Ruud et Novak Djokovic Crédit: Getty Images

S'il parle de Nadal, ce n'est pas un hasard. L'Espagnol n'est pas à Turin, mais il reste l'idole du Norvégien. "Si je peux accomplir un tout petit pourcentage de ce que Nadal a fait sur terre, je serais heureux." A terme, il aimerait inspirer "la même crainte" que celle qu'impose le Big 3 quand il rentre sur le court. Rentrer dans le Top 10 était une première étape. Ne pas faire de la figuration en serait une autre. Ce n'est pas gagné. Mais au moins a-t-il débarqué dans le nord de l'Italie sans pression : "C'est une expérience géniale pour nous, j'ai hâte de jouer mon premier match lundi".

Laurent Vergne, avec Reem Abulleil

ATP Finals Un abandon et des larmes : Berrettini ne méritait pas ça IL Y A 13 HEURES