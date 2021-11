C'est l'heure du bouquet final pour la planète tennis. Après des mois de compétition et de luttes acharnées, les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures paires de double de l'année ont rendez-vous au Pala Alpitour de Turin pour le tournoi des Maîtres. Du 14 au 21 novembre 2021, les ATP Finals (ex-Masters) seront à vivre en direct sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, cliquez ici

Comment regarder les ATP Finals 2021 en direct vidéo ?

Les ATP Finals 2021 seront à regarder en direct sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Tous les matches des tournois simple et double seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Justine Hénin et Camille Pin

Justine Hénin et Camille Pin Commentaire : Bertrand Milliard, Thomas Morel, Olivier Canton, Thomas Bihel

Quel programme sur Eurosport pour les ATP Finals 2021 ?

Tous les matches en direct, en intégralité et en exclusivité avec le commentaire des experts Eurosport.

L'Eurosport Tennis Club fera également son retour pour les finales, le dimanche 21 novembre. L'occasion de débriefer et d'analyser l'ensemble des rencontres, mais également de revenir sur la saison 2021 dans les grandes largeurs avec les experts Eurosport

DiP' Impact : le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute

: le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute Les comptes-rendus, articles, analyses et résumés vidéos des matches seront à retrouver sur notre site Eurosport.fr.

A quelle heure débuteront les rencontres des ATP Finals 2021 ?

Pour la phase de poules et les demi-finales, les rencontres débuteront à partir de 11h30 avec deux matches dans la session de jour (un double et un simple). A partir de 18h30, place à la session de nuit, toujours avec deux matches (un double et un simple).

Les finales se disputeront le dimanche 21 novembre, à partir de 14h30.

Quels sont les qualifiés pour les ATP Finals 2021 ?

On connaît les qualifiés, en simple comme en double, reste désormais à connaître les groupes du tour préliminaire. En attendant le tirage au sort des deux tableaux du Masters, petit tour d'horizon des forces en présence.

Simple

Novak Djokovic : Assuré de terminer numéro un mondial à la fin de l'année pour la septième fois dans sa carrière (un record), le Serbe sera l'un des grands favoris des ATP Finals à Turin. Eliminé en demi-finales par Dominic Thiem l'an passé, le triple vainqueur en Grand Chelem en 2021 a annoncé la couleur avec sa victoire sur Daniil Medvedev au Rolex Paris Masters il y a quelques jours.

: Assuré de terminer numéro un mondial à la fin de l'année pour la septième fois dans sa carrière (un record), le Serbe sera l'un des grands favoris des ATP Finals à Turin. Eliminé en demi-finales par Dominic Thiem l'an passé, le triple vainqueur en Grand Chelem en 2021 a annoncé la couleur avec sa victoire sur Daniil Medvedev au Rolex Paris Masters il y a quelques jours. Daniil Medvedev : Vainqueur de l'US Open et tenant du titre, le Russe sera l'un des hommes à battre à Turin. Impérial (ou presque) en indoor, le numéro deux mondial voudra conclure son année 2021 en beauté.

: Vainqueur de l'US Open et tenant du titre, le Russe sera l'un des hommes à battre à Turin. Impérial (ou presque) en indoor, le numéro deux mondial voudra conclure son année 2021 en beauté. Alexander Zverev : Champion olympique à Tokyo, titré à Madrid et Cincinnati, demi-finaliste à Roland-Garros et l'US Open, "Sascha" Zverev a lui aussi réussi une très belle année 2021. Le vainqueur de l'édition 2018 vient également de se hisser à la troisième place au classement ATP après sa semaine à Bercy.

Stefanos Tsitsipas : Avec plus de cinquante succès en 2021, le Grec a été l'un des grands animateurs de cette saison. Demi-finaliste à l'Open d'Australie après avoir fait tomber Rafael Nadal en quarts, finaliste malheureux de Roland-Garros, Tsitsipas a également remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo, en mai dernier. Sacré au tournoi des Maîtres en 2019, le joueur de 23 ans aura son mot à dire.

: Avec plus de cinquante succès en 2021, le Grec a été l'un des grands animateurs de cette saison. Demi-finaliste à l'Open d'Australie après avoir fait tomber Rafael Nadal en quarts, finaliste malheureux de Roland-Garros, Tsitsipas a également remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo, en mai dernier. Sacré au tournoi des Maîtres en 2019, le joueur de 23 ans aura son mot à dire. Andrey Rublev : S'il n'a pas forcément excellé dans les Grands Chelems avec un quart de finale à l'Open d'Australie comme meilleur résultat, l'autre Russe du plateau a signé une belle cuvée 2020 avec une victoire à Rotterdam et trois finales disputées à Cincinnati, Halle et Monte Carlo.

: S'il n'a pas forcément excellé dans les Grands Chelems avec un quart de finale à l'Open d'Australie comme meilleur résultat, l'autre Russe du plateau a signé une belle cuvée 2020 avec une victoire à Rotterdam et trois finales disputées à Cincinnati, Halle et Monte Carlo. Matteo Berrettini : Après un exercice 2020 compliqué, le Transalpin a retrouvé de l'allant. Finaliste à Wimbledon et à Madrid, quart de finaliste à Roland-Garros, le Romain a prouvé qu'il faisait partie des têtes d'affiche du circuit.

: Après un exercice 2020 compliqué, le Transalpin a retrouvé de l'allant. Finaliste à Wimbledon et à Madrid, quart de finaliste à Roland-Garros, le Romain a prouvé qu'il faisait partie des têtes d'affiche du circuit. Casper Ruud : Premier Norvégien à se qualifier pour les ATP Finals, le jeune Casper va découvrir le tournoi des Maîtres. Avec cinq titres remportés (San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad et Genève) et une huitième place à l'ATP, il a réalisé une saison pleine, passant le cap des 50 victoires en 2021. Seuls Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ont fait mieux...

: Premier Norvégien à se qualifier pour les ATP Finals, le jeune Casper va découvrir le tournoi des Maîtres. Avec cinq titres remportés (San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad et Genève) et une huitième place à l'ATP, il a réalisé une saison pleine, passant le cap des 50 victoires en 2021. Seuls Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ont fait mieux... Hubert Hurkacz : Comme Casper Ruud, le Polonais sera un jeune premier au Masters cette année. 2021 a été l'année de l'éclosion définitive pour le natif de Wroclaw avec une victoire au Masters 1000 de Miami et deux demi-finales à Wimbledon et au Rolex Paris Masters.

Double

Nikola Mektić / Mate Pavić : Jeux olympiques, Wimbledon, Masters 1000 de Rome, Monte-Carlo et Miami : la paire croate a encore brillé cette année. Vainqueur du tournoi des Maîtres en 2020, le duo sera l'un des grands favoris à Turin.

: Jeux olympiques, Wimbledon, Masters 1000 de Rome, Monte-Carlo et Miami : la paire croate a encore brillé cette année. Vainqueur du tournoi des Maîtres en 2020, le duo sera l'un des grands favoris à Turin. Rajeev Ram / Joe Salisbury : La paire anglo-saxonne a encore réalisé une belle saison 2021. Vainqueurs de l'US Open et du Masters 1000 de Toronto, Ram et Salisbury seront de sérieux prétendants à la victoire finale.

: La paire anglo-saxonne a encore réalisé une belle saison 2021. Vainqueurs de l'US Open et du Masters 1000 de Toronto, Ram et Salisbury seront de sérieux prétendants à la victoire finale. Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert : Trois tournois remportés dont Roland-Garros, mais des sorties prématurées lors des grands-rendez vous comme les JO, Wimbledon, l'Open d'Australie ou encore l'US Open, le duo français voudra finir l'année en beauté au Masters, un tournoi que les deux compères ont remporté en 2019.

Marcel Granollers / Horacio Zeballos : Double vainqueurs en Masters 1000, à Monte-Carlo et Rome, finalistes à Wimbledon, l'Espagnol et l'Argentin seront aussi attendus parmi les prétendants. Lauréat de l'édition 2012 avec Marc López, Marcel Granollers connaît lui le goût de la victoire au tournoi des Maîtres.

: Double vainqueurs en Masters 1000, à Monte-Carlo et Rome, finalistes à Wimbledon, l'Espagnol et l'Argentin seront aussi attendus parmi les prétendants. Lauréat de l'édition 2012 avec Marc López, Marcel Granollers connaît lui le goût de la victoire au tournoi des Maîtres. Ivan Dodig / Filip Polášek : Le Slovaque et le Croate disputaient leur troisième saison tous les deux. Ensemble, ils ont remporté l'Open d'Australie en début d'année.

: Le Slovaque et le Croate disputaient leur troisième saison tous les deux. Ensemble, ils ont remporté l'Open d'Australie en début d'année. Juan Sebastián Cabal / Robert Farah : Partenaires de double depuis 2011 sur le circuit ATP, les deux Colombiens ont remporté trois tournois cette saison, à Dubai, Barcelone et plus récemment à Vienne.

: Partenaires de double depuis 2011 sur le circuit ATP, les deux Colombiens ont remporté trois tournois cette saison, à Dubai, Barcelone et plus récemment à Vienne. Kevin Krawietz / Horia Tecau : Pour leur première année à sillonner le circuit ensemble, l'Allemand et le Roumain sont parvenus à se qualifier pour le tournoi des Maîtres.

: Pour leur première année à sillonner le circuit ensemble, l'Allemand et le Roumain sont parvenus à se qualifier pour le tournoi des Maîtres. Jamie Murray / Bruno Soares : Pour la première fois depuis 2018, le duo britannico-brésilien fait son retour au Masters. Avec deux titres, une finale à l'US Open et une demi-finale à l'Open d'Australie, la paire Murray/Soares capitalisera sur sa bonne expérience sur dur.

Le programme des ATP Finals 2021

Phase de groupes (à déterminer) : du 14 au 19 novembre

Demi-finales : 20 novembre

Finales : 21 novembre

