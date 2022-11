Baptême du feu réussi pour Taylor Fritz aux ATP Finals. L'Américain, titulaire dans le tournoi suite au forfait du n°1 mondial Carlos Alcaraz, a profité pleinement de la situation et s'est imposé avec la manière face à Rafael Nadal en deux sets (7-6, 6-1) pour prendre la tête du groupe vert. Solide au service et à l'échange, le 9ème mondial a fait la différence dans un tie-break décisif, au terme d'une première manche très accrochée. Une fois devant au score, Fritz a déroulé, laissant sur place un Nadal qui a paru atteint physiquement, commettant rapidement la faute à l'échange et cédant deux fois sa mise en jeu.

