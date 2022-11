D'outsiders à favoris pour la qualif' : Ruud et Fritz à la croisée des chemins

ATP FINALS - Mardi soir, Casper Ruud et Taylor s'affrontent lors de la deuxième journée de la phase de poules du groupe vert. Vainqueurs inattendus (ou presque) de Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime, l'Américain et le Norvégien peuvent s'affirmer un peu plus dans ce tournoi qu'ils ont abordé sur la pointe des pieds. L'un des deux pourrait même déjà se qualifier pour les demi-finales.