Ne nous le cachons pas, l'affiche n'est pas la plus sexy de ce Masters 2022. D'ailleurs, entre le tirage au sort et le début de la compétition dimanche, les observateurs attentifs du circuit s'attendaient à voir Casper Ruud et Taylor Fritz se défier ce mardi, mais plutôt dans l'après-midi qui met traditionnellement en scène le duel des perdants de la 1ère journée. C'était sans compter la motivation, le talent et la pugnacité de deux hommes passés sous les radars , finalement injustement.

Peut-être d'ailleurs surtout en ce qui concerne Casper Ruud. N'avait-il pas atteint les demi-finales à son premier essai à Turin l'an dernier ? N'a-t-il pas disputé deux finales en Grand Chelem cette saison sur deux surfaces différentes à Roland-Garros et à l'US Open ? N'a-t-il pas échoué à seulement deux sets de la place de numéro 1 mondial à New York ? Son côté lisse et travailleur fait de lui incontestablement l'un des joueurs les plus sous-estimés du circuit, et a fortiori dans un tournoi aussi clinquant et prestigieux que le tournoi des Maîtres.

Alors, certes, Ruud semblait finir cette saison sur les rotules, lui qui avait trop joué de son propre aveu. Le voir évoluer au niveau auquel il a joué contre Félix Auger-Aliassime lors de son premier match est, dans ce contexte, une bonne surprise. Y compris pour l'intéressé qui a avoué n'avoir plus connu de telles sensations depuis l'US Open. Mais ce rebond, le Norvégien le doit à lui-même et à son acharnement, plus qu'à un heureux hasard.

Ruud, la résilience de l'éternel sous-estimé

"Bien sûr, en indoor avec son style de jeu, il a un peu plus de problèmes que sur dur classique où la balle rebondit plus haut. Mais tout de même, vu comme il se déplace, comme il frappe la balle… Il avait un peu de mal avec les conditions rapides, mais maintenant il arrive à faire passer beaucoup plus vite son poignet qu'avant. Il a fait des efforts absolument immenses cette année. Si vous vous souvenez bien de la saison sur terre, il ne se sentait pas à son top et il a continué à jouer des tournois jusqu'à ce qu'il trouve son rythme, ce qu'il a fait la semaine avant Roland-Garros. Puis, il a joué de manière incroyable à Paris et très bien cet été", a d'ailleurs rappelé Alex Corretja, consultant pour Eurosport.

Ruud est sans doute très marqué sur le plan physique, mais le Masters est un tournoi particulier, de nature à lui faire oublier la fatigue. Jouer cette dernière ligne droite avec la crème de la crème constitue une sorte de motivation supplémentaire pour donner tout ce qui lui reste dans le moteur. Il ne l'avait peut-être pas les semaines précédentes. Et le format unique de l'épreuve sur le circuit y participe aussi.

"Au Masters, c'est délicat. Si on gagne le premier match, on peut se dire qu'on est prêt à continuer pour voir la lumière au bout du tunnel. En même temps, on peut aussi penser que les adversaires sont trop grands, trop bons, et qu'on ne va pas les battre si on n'est pas à 100 %. Ce qu'il ressentira le premier jour dictera un petit peu ce qui va se passer pour lui dans le reste du tournoi", a encore noté Corretja. Ruud a donc pris un premier virage fondamental pour la suite.

Fritz, la seconde chance libératrice

La suite justement, c'est un duel d'outsiders pour une potentielle qualification en demi-finale. Car si Ruud ne donnait pas les meilleures garanties avant ce Masters, que dire de Taylor Fritz, apparu ces dernières semaines (très) loin du niveau qui lui avait offert le titre à Indian Wells au printemps ? Seulement, c'était oublier une donnée : l'enjeu de sa potentielle première qualification pour le rendez-vous des huit as lui avait sûrement tendu le bras droit.

Débarqué à Turin grâce au retrait de dernière minute de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz est arrivé le premier sur place, bien décidé à saisir l'opportunité unique qui lui était offerte. "Je suis super heureux d'avoir la chance de jouer ici. C'est une bien meilleure manière de conclure ma saison que ce que j'ai fait à Bercy (défaite au 2e tour contre Gilles Simon, NDLR). Ça m'a donné beaucoup de confiance pour aborder ce match et battre Rafa(Nadal)", a-t-il confié en conférence de presse après sa victoire contre le Majorquin, sa première sur un Top 3 en 12 tentatives.

Je joue mon meilleur tennis parce que je sais que j'y suis obligé

Et Fritz d'ajouter : "Je préfère ce format, parce que quand je joue contre les cadors, je joue mon meilleur tennis parce que je sais que j'y suis obligé si je veux avoir une chance. Je suis beaucoup plus susceptible d'avoir de moins bonnes sensations contre quelqu'un de moins bien classé, parce que je ne veux pas perdre contre lui." Le soufflet retombera-t-il contre Ruud, un adversaire moins coté que le cador espagnol ?

Pas sûr. D'autant que l'Américain apprécie les conditions rapides du Pala Alpitour qui conviennent à merveille à son grand service et à son revers croisé. Une grande diagonale-clé dans son duel face à Nadal qui a constamment été privé de temps. Performant au service comme à la relance, deux premiers coups encore plus fondamentaux à cette vitesse, Fritz tentera donc d'appliquer une recette similaire pour faire coup double et peut-être obtenir son billet pour le dernier carré.

L'opportunité est superbe pour les deux hommes. A ce stade, les calculs éventuels de la troisième journée sont d'ailleurs à bannir. "Je ne vais pas compter sur quoi que ce soit, je vais juste me concentrer sur mes deux prochains matches et faire comme si rien ne s'était passé", a d'ailleurs annoncé Ruud. Car avant de faire potentiellement sensation le week-end prochain, il y a une qualification à aller chercher. Et le plus tôt sera le mieux.

