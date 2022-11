Novak Djokovic a joué en conquérant vendredi à Turin. Un conquérant de l'inutile. Ne hurlez pas, c'est un hommage, non une critique. Conquérant de l'inutile, c'est ainsi que le grand Antoine Blondin avait qualifié le non moins grand Eddy Merckx quand, sur le Tour de France, il continuait d'attaquer et de jouer la gagne, étape par étape, quand bien même le compte de la concurrence était bon pour le classement général.

Je ne peux pas calculer, je n'aime pas calculer, je ne l'ai jamais fait, rappelle l'homme aux 21 titres du Grand Chelem. Ma mentalité est tournée vers la victoire dans chaque match que je joue au moment où je le joue. Je veux gagner, sans penser à ce qui peut se passer demain". Il y a eu un peu de cela au Pala Alpitour face à Daniil Medvedev. Le Russe est à saluer aussi, car si Novak Djokovic, déjà qualifié et assuré de la première place du groupe rouge, n'avait rien à gagner, lui n'avait plus rien à jouer puisque déjà éliminé. Les deux hommes ont donc bataillé pendant trois heures et onze minutes . Inutile ? Peut-être. Mais superbe. ", rappelle l'homme aux 21 titres du Grand Chelem.".

Un coup gagnant du tonnerre, un hurlement rageur et Djokovic continue son sans-faute

Physiquement, je ne suis pas inquiet

Demain, c'est donc samedi, avec une demi-finale à venir contre Taylor Fritz. Va-t-il payer l'addition lors de ce match, ou lors de la finale dimanche s'il écarte le percutant rookie américain ? On l'a tout de même vu au bord de l'épuisement par moments. "C'était juste de la fatigue liée à une bataille exténuante, a-t-il tenu à rassurer. Il n'y a pas de maladie, il n'y avait pas une zone particulière du corps de touchée. C'était juste un épuisement généralisé à cause des longs échanges et de la longueur du match".

Après une fin de deuxième set intense, le Serbe a même été pris de tremblements sur sa chaise. Une image impressionnante, presque inquiétante. "Il y a eu beaucoup de choses différentes (lors de cet épisode, NDLR). Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne veux pas révéler à mes adversaires ce qu'il m'est arrivé exactement." Quoi qu'il en soit, une heure plus tard, c'est lui qui quittait le court en vainqueur, alors que Medvedev a servi pour la victoire.

Dès samedi, il lui faudra donc remettre le couvert. Cette fois, il y aura de l'enjeu pour un Djokovic sevré de titres au Masters depuis maintenant sept ans. "Physiquement, je ne suis pas inquiet", a-t-il juré. Son credo : la peur n'écarte pas le danger. Ni la fatigue : "L'inquiétude ne fait que vous priver de l'énergie vitale dont vous avez besoin. Si quelque chose arrive demain, de bien ou de mal, il faudra que je m'en préoccupe à ce moment-là. Je vais tout faire avec mon physio, mon équipe, pour bien me reposer et bien récupérer. J'ai une routine et je sais ce que j'ai à faire".

Les tremblements de Djokovic après une fin de 2e set intense

