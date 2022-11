Comme l'an passé, Casper Ruud s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Turin. Victorieux de Taylor Fritz au terme d'une bataille en trois manches et 2h10 de jeu (6-3, 4-6, 7-6), le Scandinave a remporté son deuxième match dans ce groupe vert et s'assure une place dans le dernier carré. Un peu chanceux dans le tie-break décisif, le numéro quatre mondial a mérité sa victoire avec une grosse solidité au service et de la constance dans les échanges. De son côté, Taylor Fritz va devoir s'imposer contre Félix Auger-Aliassime pour valider sa place au tour suivant.

