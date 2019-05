Un petit tour et puis s’en va. En quête de victoires, de confiance et d’un troisième sacre à Genève, Stan Wawrinka a échoué sur tous les plans mercredi. Le Suisse, 27e joueur mondial, a réalisé une vraie contre-performance en s’inclinant en trois sets (3-6, 6-3, 6-4) et 1h56 de jeu face au Bosnien Damir Dzumhur, 57e à l’ATP et qui, avant le tournoi helvète, n’avait pas gagné le moindre match dans un grand tableau sur terre battue cette saison.

Comme souvent ces dernières semaines, Wawrinka a alterné le prometteur et l’inquiétant. Prenant rapidement les devants au score, il a fait preuve d’une irrégularité qu’il a fini par payer face à un Dzumhur accrocheur. Comme face à Marco Cecchinato à Monte-Carlo ou David Goffin à Rome, il a peu à peu perdu le fil et a tendu le bâton pour se faire battre : alors qu’il menait 3-0 dans la manche décisive, il a perdu cinq jeux d’affilée pour perdre le contrôle de la partie.

Rassurant à Madrid voici près de trois semaines, Wawrinka pensait sûrement monter en puissance dans les semaines précédant Roland-Garros où il s’était imposé il y a quatre ans. Force est de constater que le Vaudois, qui aura toutefois le statut de tête de série Porte d’Auteuil, n’aborde pas l’événement dans les meilleures conditions.