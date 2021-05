Le compte-à-rebours est lancé. Le premier match de Roger Federer sur terre battue en 2021 aura lieu en début de semaine prochaine lors du tournoi ATP 250 de Genève (16-22 mai) et l'intéressé en a désormais une vision bien plus claire. Après avoir partagé une première séance d'entraînement sur place avec Marton Fucsovics vendredi, le Bâlois a pris connaissance de son tableau lors du tirage au sort. Exempté de 1er tour en tant que tête de série numéro 1, il sera opposé soit à l'Espagnol Pablo Andujar, soit à l'Australien Jordan Thompson au 2e tour mardi.

Trois Français également dans le tableau

S'il passe ce premier obstacle, il pourrait défier le Chilien Cristian Garin, apparu récemment en forme à Madrid, en quart de finale avant éventuellement de retrouver Casper Ruud en demie. Le Norvégien, tête de série numéro 3 du tournoi, a atteint deux demi-finales en Masters 1000 sur terre battue cette saison (Monte-Carlo et Madrid). Se mesurer à lui serait assurément une bonne nouvelle quant à l'état de forme de Federer. Le Suisse, qui crée l'événement dans son pays, a par ailleurs révélé avoir été vacciné contre le coronavirus.

Dans la partie basse du tableau, Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov sont respectivement têtes de série 2 et 4. A son avantage à Rome malgré sa défaite in extremis contre Nadal, le Canadien tentera de confirmer sa dynamique. A noter que trois Français font également partie du tableau principal : invité par l'organisation, Arthur Cazaux défiera d'ailleurs son compatriote Adrian Mannarino dès le 1er tour. Benoît Paire sera, lui, opposé à l'Allemand Dominik Koepfer.

