Roger Federer n'y sera pas, mais l'affiche de la finale sera quand même belle à Genève samedi. Sur la terre battue suisse, la logique a en fait été respectée puisque les deux têtes de série les plus élevées du plateau, si l'on met de côté le Bâlois qui jouait son 2e match en 16 mois, se disputeront le titre. Denis Shapovalov et Casper Ruud ont ainsi gagné vendredi en demi-finales. Le Canadien, apparu en forme à Rome où il avait manqué l'exploit contre Rafael Nadal d'un point en huitième de finale, a confirmé sa dynamique positive du moment en dominant l'Uruguayen Pablo Cuevas, issu des qualifications et tombeur d'Arthur Cazaux notamment, en deux sets (6-4, 7-5) et 1h41 de jeu.

Il disputera ainsi le titre à Ruud qui a, lui, aisément pris le meilleur sur Pablo Andujar (6-3, 6-2) en 1h19. Le jeune Norvégien, qui restait sur des demi-finales en Masters 1000 à Monte-Carlo et Madrid, a donc confirmé sa percée sur terre battue face à l'Espagnol bourreau des Suisses cette semaine : Federer au 2e tour évidemment, puis le jeune espoir Dominic Stricker en quart.

