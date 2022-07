Dominic Thiem serait-il enfin de retour ? Le vainqueur de l’US Open 2020, passé depuis par les cases dépression et blessure, vient en tout cas de se hisser dans le dernier carré d’un tournoi du circuit ATP pour la première fois depuis plus d’un an, en dominant en deux sets le 115e mondial Juan Pablo Varillas (6-4, 6-3). L’Autrichien a eu besoin d’1h47 pour se défaire du Péruvien, qu’il a dominé tout le match.

"J’ai fait un bon match hier, et j’ai réussi à récidiver aujourd’hui", s’est réjoui l’ex-numéro 3 mondial à la fin de la rencontre. S’il s’est dit mécontent de quelques séquences de jeu, comme ce moment où il a perdu son service alors qu’il était à 5-2 dans le premier acte, le finaliste des éditions 2018 et 2019 de Roland Garros ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

"J'ai besoin de points pour remonter au classement ATP", a-t-il affirmé, lui qui est 274e au classement ATP. Pour sa première demi-finale sur le circuit professionnel depuis le Masters 1000 de Madrid l'an dernier, il aura peut-être l'occasion de se tester face à du lourd : Matteo Berrettini, tombeur jeudi de Richard Gasquet et qui espère franchir l'obstacle Pedro Martinez pour rejoindre Thiem dans le dernier carré.

