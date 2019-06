Plus solide, Goffin met fin au parcours de Berrettini

Fin de la belle histoire pour Matteo Berrettini. Après avoir remporté dimanche dernier le troisième titre de sa carrière à Stuttgart, l'Italien s'est incliné aux portes de la finale à Halle, samedi, face à David Goffin (7-6, 6-3). Le 22e joueur mondial s'arrête donc à huit succès de rang après une bataille d'1h39. Le Belge, lui, franchit encore un cap après son bon tournoi à 's-Hertogenbosch la semaine dernière. Dimanche, il affrontera Roger Federer ou le Français Pierre-Hugues Herbert en finale.

Goffin a bien mérité sa première finale de la saison. Samedi, le 33e joueur mondial a livré un combat équilibré face à Berrettini, qui marchait sur l'eau jusqu'ici. Mais le Belge a été meilleur dans les moments clés. Après son succès en trois sets contre Alexander Zverev vendredi, il a eu besoin de près d'une heure pour s'offrir la première manche. En se montrant solide sur son engagement, effaçant au passage deux balles de break, avant de réaliser un tie-break de grande qualité.

Goffin a serré le jeu dans les moments chauds

Dans le deuxième set, Goffin a eu les premières billes pour breaker son adversaire mais n'a converti aucune de ses trois premières tentatives. Le Belge a ensuite conservé son engagement avec caractère avant de faire tourner la rencontre à 4-3. Une superbe course au filet puis des retours incisifs lui ont permis de réaliser le premier et seul break de la rencontre. Un service gagnant pour entamer le jeu suivant, un ace pour conclure : Berrettini n'a pas eu le temps de réagir et en a même jeté sa casquette au sol. C'est au tour de Goffin de monter - au moins temporairement - sur un nuage.