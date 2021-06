Il y a une semaine, Daniil Medvedev concluait son aventure à Roland-Garros par un improbable service à la cuillère sur balle de match en faveur de Stefanos Tsitsipas, qui n'en demandait pas tant (6-3, 7-6, 7-5). Le 2e joueur mondial effectuait son retour sur les courts - et sa rentrée sur gazon - ce mardi, à Halle. Et il ne s'y éternisera pas, puisqu'il s'est incliné dès le premier tour, face à un Jan-Lennard Struff surprenant (7-6, 6-3).

Struff était sur un nuage

Physiquement en grande forme, impérial sur son service et très juste dans ses choix, l'Allemand a signé une prestation de haute volée. L'une de ses plus abouties, sans doute, face à un membre du Top 10. Car le finaliste malheureux du dernier Open d'Australie n'est pas passé au travers de son match, loin de là. Il menait même 4-1 dans la première manche, avant de perdre son break d'avance et de céder durant le jeu décisif.

Très mal embarqué dans le deuxième set (5-1, service à suivre pour Struff), le Russe a eu un sursaut d'orgueil qui lui a permis d'espérer une issue plus favorable. En vain néanmoins, son adversaire n'ayant jamais perdu le fil. Medvedev, qui était tête de série numéro 1 du tournoi, a encore treize jours devant lui pour se préparer avant l'ouverture de Wimbledon (28 juin-11 juillet).

