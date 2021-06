Vingt-huit ans après, Henri Leconte a trouvé son successeur à Halle. Et comme "Riton", vainqueur de la première édition en 1993, son héritier tricolore est un gaucher au tempérament offensif bien trempé. Ugo Humbert est allé au bout d'une semaine bluffante au cours de laquelle sa science du jeu sur gazon aura payé. Dimanche, il a imposé sa loi avec une grande autorité à Andrey Rublev en finale (6-3, 7-6) en 1h24 de jeu, s'offrant par la même occasion une 4e victoire sur un membre du Top 10 dans sa jeune carrière. Il s'agit surtout de son 3e titre sur le circuit en trois finales, une performance qui lui permettra d'atteindre la 25e place mondiale la semaine prochaine, son meilleur classement.

Monsieur 100 %, voilà un surnom qui pourrait lui coller à la peau. Car à chaque fois qu'il parvient en finale d'un tournoi, il saisit l'occasion pour décrocher la timbale. Et pourtant, ce dimanche, Ugo Humbert ne faisait pas figure de favori face à un Andrey Rublev qui a fait des tournois ATP 500 sa spécialité ces derniers mois. La Français a donc dû montrer à nouveau à quel point son jeu était fait pour le gazon, ce qu'il clamait haut et fort après sa victoire sur Félix Auger-Aliassime en demi-finale. Il a su emmener son rival dans sa filière de jeu préférentielle, sans jamais dévier de son plan tactique.

Lors de ses quatre premiers matches de la semaine, Humbert l'avait à chaque fois emporté au bout des trois sets. Et il a beau être jeune (22 ans) et récupérer vite, il savait sûrement qu'il lui manquerait de l'énergie pour tenir le bras de fer du fond face à un joueur du calibre de Rublev (7e à l'ATP). Alors, le Messin a soigné avant tout sa qualité de première balle (73 % et 83 % de points marqués derrière, 9 aces et 1 double faute) pour protéger ses engagements et s'est montré très agressif dès son deuxième coup de raquette quand la balle revenait.

Privé du rythme qu'il aime tant, Rublev s'est mis à commettre des erreurs inhabituelles sous pression. Et il a surtout payé une panne de premières balles dans le 8e jeu pour concéder le break. Dans la foulée, le Russe a mis une pression de tous les instants sur le Français, récoltant ses deux seules occasions de refaire son retard. Mais après dix minutes de combat et à sa 5e balle de set, Humbert s'est finalement adjugé ce premier set crucial (6-3).

