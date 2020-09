Fognini revit

Celle-là, il l’attendait depuis 8 mois. Fabio Fognini restait sur 4 défaites consécutives au 1er tour sur le circuit, sa dernière victoire remontait à son 3e tour de l'Open d'Australie contre Guido Pella. C'est donc avec un grand sourire et un beau soulagement qu'il a levé les bras au ciel mardi après avoir renversé Philipp Kohlschreiber (4-6, 6-1, 7-5) en 2h19 de jeu au 1er tour à Hambourg. L'Italien, qui s'est fait opérer des deux chevilles pendant l'arrêt des compétitions dû au coronavirus, retrouve doucement mais sûrement ses marques. Il affrontera soit Casper Ruud, soit Benoît Paire lors de son prochain match.

L'affaire semblait pourtant mal engagée pour le 15e joueur mondial. Faute d'avoir su saisir ses occasions (0/5 dans les balles de break dans le 1er set et 5/19 sur le match), il s'est fait surprendre dans le 7e jeu du set inaugural. Kohlschreiber, qui avait gagné 7 de leurs 9 précédents duels, ne s'est pas fait prier pour virer en tête dans la foulée. Mais Fognini ne s'est pas résigné. De plus en plus libre dans ses mouvements, il a pris la balle plus tôt et son relâchement naturel a fait le reste dans un deuxième set à sens unique, lors duquel son adversaire n'a pas frappé le moindre coup gagnant.

Auger-Aliassime prend ses marques sur terre

Sur sa lancée, Fognini a pris le service adverse dès le 3e jeu du dernier acte. Mais deux fautes de pied dans son engagement suivant l'ont perturbé et il a subi un débreak blanc. Mais l'Italien a été récompensé de ses initiatives. Bien plus entreprenant que son adversaire (42 coups gagnants à 15), il a servi pour le match à 5-4, mais s'est un peu tendu et a vu son adversaire refaire encore son retard. Mais il n'a pas dévié de sa tactique, a refait la différence dans la foulée et s'est imposé sur un dernier missile de coup droit gagnant.

Dans le même temps, Félix Auger-Aliassime a réenclenché la marche avant. Surpris dès son entrée en lice la semaine dernière à Rome par Filip Krajinovic, le jeune Canadien a, cette fois, maîtrisé son sujet face à l'Italien Lorenzo Sonego (6-2, 7-6), spécialiste de la terre battue et 46e joueur mondial. Ultra-dominateur dans le premier set, il a ensuite pu s'appuyer sur une belle qualité de service pour écarter les quatre balles de break qu'il a dû sauver (82 % de réussite derrière la première et 72 % derrière la seconde).

Bautista Agut, père victorieux

Menacé en fin de deuxième set par un adversaire plus pressant, Auger-Aliassime a conclu avec autorité un tie-break rondement mené par un dernier décalage de coup droit, 7 points à 2. Cette victoire en deux sets et 1h47 de jeu lui permet donc de se qualifier pour le 2e tour lors duquel il affrontera soit Alexander Bublik (lucky loser), soit Albert Ramos Vinolas. A noter enfin que plus tôt dans la journée, Roberto Bautista Agut a réussi son retour à la compétition en dominant en deux sets Nikoloz Basilashvili (6-4, 6-3).

Père de famille depuis quelques jours seulement, l'Espagnol a effectué ainsi une reprise victorieuse sur terre battue. Tenant du titre et tête de série numéro 4 du tournoi, il retrouvera, pour une place en quart de finale, l'un des hommes en forme du moment en la personne de Dominik Koepfer. Tout juste quart-de-finaliste à Rome, l'Allemand a pris le meilleur sur le Japonais Yoshihito Nishioka en trois manches (7-6, 4-6, 6-1).

