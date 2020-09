Le sort semble s’acharner sur lui. Déjà exclu de l’US Open et contraint à l’isolement pendant quinze jours à cause d’un test positif au coronavirus, Benoît Paire n’en a toujours pas fini avec les ennuis. A la suite de son abandon au 1er tour à Hambourg contre Casper Ruud mercredi, le Français a révélé en conférence de presse avoir subi deux nouveaux dépistages positifs consécutifs en Allemagne. A nouveau placé en quarantaine, il a finalement reçu mardi le feu vert du tournoi pour jouer après un test cette fois… négatif.

C'est à n'y rien comprendre. Le témoignage de Benoît Paire après avoir jeté l'éponge mercredi n'est pas de nature à rassurer quant à la fiabilité des tests PCR. Il pourrait même être à l'origine de nouvelles polémiques. "Le seul test négatif que j'ai eu, c'était hier, mais il y en a eu deux consécutifs où j'étais positif à mon arrivée. La règle est différente ici en Allemagne. Si tu es positif et que tu as déjà fait ta durée de quarantaine, normalement on ne teste plus les joueurs, car même si tu l'attrapes encore, tu n'es plus contagieux", a ainsi expliqué le Français.