Le duel des géants qui opposait en finale du tournoi ATP 250 de Houston les Américains Reilly Opelka (2,11 m, 24 ans) et Jon Isner (2,08 m, 36 ans), est revenu au plus grand, qui s'est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (9/7) en 1 h 50 min, dimanche. Opelka (18e mondial) a décroché ainsi son quatrième titre, toujours aux Etats-Unis comme les trois précédents, son deuxième en 2022 après Dallas en février - où il avait déjà battu Isner, en demi-finale -- , et le premier sur terre battue.

Ad

De bon augure à un peu plus d'un mois de Roland-Garros, sommet de la saison sur terre battue, où le Floridien avait atteint les seizièmes de finale l'année dernière. Isner (27e mondial), lui, n'est pas parvenu à ajouter un dix-septième titre à son palmarès, à sa 30e finale sur le circuit. Son incapacité à convertir les balles de break qu'il s'est procurées (0 sur 7) explique en partie son échec en finale dimanche. Opelka, au jeu plus varié, a concrétisé la seule qu'il a eue dans le premier set, qu'il a remporté.

ATP Houston Kyrgios à l'arbitre : "Qu'est-ce que vous faites réellement ici ?" IL Y A 5 HEURES

Au second set, dans le jeu décisif, Isner a encore raté le coche: passé pour la première fois devant au score en montant au filet (5/4), il s'est procuré deux balles de set d'un superbe passing de revers croisé sur service d'Opelka. Il n'a pas su les convertir, ni la troisième un peu plus tard. Opelka, lui, a conquis le titre sur sa première balle de match. C'était le sixième face-à-face entre les deux joueurs: Isner avait remporté le premier, en 2016 à Atlanta. Opelka n'avait alors que 18 ans. Il a depuis gagné les cinq suivants.

ATP Houston Dominé puis dominant, Isner a renversé Garin : revoyez les meilleurs moments du match IL Y A 13 HEURES