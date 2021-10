Grosse surprise au Masters 1000 d'Indian Wells mercredi: Daniil Medvedev, 2e mondial et vainqueur du dernier US Open, a été sorti dès les 8es de finale, renversé par le Bulgare Grigor Dimitrov (28e). Gaël Monfils, lui, n'a jamais existé face à Alexander Zverev. Résultat une défaite en deux minuscules sets (6-1, 6-3) en une heure de jeu. Stefanos Tsitsipas, lui, a assumé avec difficulté son statut face à l'Australien Alex de Minaur au terme d'un marathon de 2h43 (6-7, 7-6, 6-2). Mais que ce fut dur pour le Grec !

Tête de série N.1 du tournoi, Medvedev a été battu en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 au bout de 2h14 d'un combat âpre. "Je me suis senti épuisé pendant le tournoi. Maintenant que c'est fini, je peux le dire. J'ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus", a-t-il déclaré après la rencontre, sans préciser quels étaient ces problèmes. Il était le grand favori du tournoi, depuis son triomphe il y a un mois à l'US Open. Solide dans le premier set, il s'acheminait vers un succès facile en menant 4-1 dans le suivant, quand il a soudain lâché prise et multiplié les fautes directes, devant un public souhaitant que le match se prolonge et donc acquis à la cause de Dimitrov.

Indian Wells Medvedev et le tournoi d'après : "Si je perds tôt, ce ne sera pas un problème de motivation" 09/10/2021 À 06:15

Monfils, circulez, y'a rien à voir

Une heure. C'est le temps que sont restés sur le court Gaël Monfils et Alexander Zverev pour une 8e de finale à sens unique. Hormis une balle de break dans le second set pour virer en tête à 3-2, le Français, qui n'a plus battu de joueur classé dans le top 10 depuis deux ans et demi, n'a jamais existé face à l'Allemand. Résultat, une défaite comme un coup de vent. Zverev, tête de série N.3, retrouvera en quarts de finale l'Américain Taylor Fritz (39e mondial), tombeur de l'Italien Jannik Sinner (14e mondial) 6-4, 6-3.

Monfils à Indian Wells Crédit: Getty Images

Laver Cup Les tauliers font le boulot, l'Europe se rapproche d'une 4e victoire consécutive 26/09/2021 À 04:55