Le roi est tombé. Invaincu depuis le début de cette saison, Rafael Nadal avait remporté ses 20 premiers matches en 2022. Il a buté sur la 21e marche dimanche, en finale du tournoi d'Indian Wells. Tourmenté par des soucis physiques, l'Espagnol a cédé en deux sets et un peu plus de deux heures de jeu (6-3, 7-6) face à Taylor Fritz. Le jeune Américain décroche le premier grand titre de sa carrière, lui qui n'avait jusqu'ici gagné qu'un seul tournoi, un ATP 250. Le voilà avec un Masters 1000 sous le bras. C'est ce qui s'appelle changer de dimension.

Ce fut une drôle de journée dans le désert californien. On a d'abord craint que cette finale ne se tienne pas. Dans la matinée, Taylor Fritz a dû écourter son échauffement en raison d'une violente douleur à la cheville. On a ensuite redouté qu'elle n'aille pas à son terme à cause des problèmes de dos de... Rafael Nadal. Manipulé à plusieurs reprises par le kiné, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem a souvent fait son âge et même un peu plus au cours de cette rencontre. Cela s'est particulièrement ressenti au service et ce d'emblée : Nadal a servi à quatre reprises dans la première manche. Il a concédé trois breaks.

Mené 4-0, le Majorquin a comblé un de ses deux breaks de retard, avant de perdre à nouveau sa mise en jeu à 5-3. De l'autre côté du filet, impossible pour celui qui l'aurait ignoré d'imaginer que Taylor Fritz avait hurlé de douleur sur le court quatre heures plus tôt. Agressif, pas intimidé par l'envergure si nouvelle de l'évènement pour lui, ou en tout cas n'en montrant rien, il était le patron d'une finale un peu décousue et au scénario inattendu.

