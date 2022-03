Pas de surprise pour Rafael Nadal. Le vainqueur de l'Open d'Australie et du tournoi d'Acapulco s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells en disposant assez tranquillement de Daniel Evans (7-5, 6-3). Plus tonique en début de match, le Britannique a pris le dessus sur la tête de série numéro quatre mais au fur et à mesure du match, le Majorquin a repris le contrôle du match et a fait parler son expérience pour se qualifier au tour suivant. En huitième, Nadal rencontrera le vainqueur du duel entre Denis Shapovalov et Reilly Opelka.

