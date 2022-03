L'Espagne du tennis est décidément très gâtée. Elle en en rêvait, et elle aura droit à son choc générationnel entre Rafael Nadal son idole âgée de 35 ans, et son successeur désigné Carlos Alcaraz, de 17 ans son cadet. Encore très impressionnant, le 19e mondial a été trop fort (6-4, 6-3) contre le Britannique Cameron Norrie (12e), tenant du titre, qui n'a rien pu face à la vitesse et les coups de boutoirs de son jeune adversaire.

Ad

Du haut de ses 18 ans, Alcaraz est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre le dernier carré de ce Masters 1000 derrière Andre Agassi, qui en avait 17 en 1988. "C'est incroyable d'entrer comme ça dans l'histoire de ce tournoi", s'est émerveillé le joueur révélé l'an passé à l'US Open où il a atteint les quarts.

ATP Indian Wells Frappes de mule, déplacements, amorties : Alcaraz fait étalage de sa panoplie pour congédier Monfils IL Y A UN JOUR

Je vais m'amuser et profiter de chaque seconde de ce match

"Je vais m'amuser et profiter de chaque seconde de ce match", s'est promis Alcaraz avant de défier son idole en demie. "C'est incroyable de jouer contre Rafa. C'est mon idole depuis que je suis enfant... Ce n'est jamais facile de jouer contre lui, mais je pense que ça va être un grand match. C'est une grande expérience pour moi de le rencontrer à ce stade d'un Masters 1000, ici. Alors je vais m'amuser et profiter de chaque seconde de ce match", a dit Alcaraz.

Le prodige espagnol espère faire mieux qu'au Masters 1000 de Madrid l'an dernier, où Nadal l'avait corrigé 6-1, 6-2 au 2e tour sur terre battue, pour leur première confrontation. "Je sais que ça va être un match très difficile, tout le monde sait comment est le jeu de Rafa et qu'il a mille vies dans un match. Quand il est à terre, il peut retourner la situation, élever son niveau de jeu. Mais je pense que je joue à un bon niveau dans ce tournoi", a dit Alcaraz.

Nadal "se reconnaît" en Alcaraz

Avant lui en conférence de presse, Nadal a confié "se reconnaître" en son cadet, quand il avait 17, 18 ans. "A ces âges-là, il avait déjà remporté un Grand Chelem. C'est assez cool de l'entendre dire ça", a souri celui qui est appelé à reprendre le flambeau du tennis espagnol quand Nadal prendra inévitablement un jour sa retraite.

ATP Indian Wells Monfils broyé par la machine Alcaraz HIER À 04:20