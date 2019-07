Jérémy Chardy est en forme. Déjà tombeur de ses compatriotes Benoît Paire et Richard Gasquet à Hambourg où il a atteint les quarts de finale la semaine dernière, le Palois continue sur sa lancée sur la terre battue autrichienne. Après l’Italien Marco Cecchinato au 1er tour, c’est le Serbe Dusan Lajovic qui a cédé sous les coups du Français après un combat de trois sets (3-6, 6-4, 6-3) et 1h42 de jeu. Pour atteindre cette fois le dernier carré, il devra prendre le meilleur sur un autre homme en pleine confiance, l'Espagnol Albert Ramos Vinolas : ce dernier reste sur un titre à Gstaad et a validé sa 7e victoire consécutive contre son compatriote Jaume Munar (6-2, 6-3), lors d'un match interrompu brièvement par la pluie.

Pourtant, on ne donnait pas cher de la peau de Chardy en début de partie. S’il a réalisé le premier break du match, il s’est fait rejoindre puis dépasser dans la foulée. Accusant un set et un break de retard (3-6, 2-4), le Tricolore a longtemps semblé perdu sur le court, constamment agressé sur sa seconde balle de service (seulement 26 % de réussite derrière). Mais Lajovic a coincé au moment où il aurait dû enfoncer le clou.

Et Chardy en a parfaitement profité, alignant six jeux consécutifs pour égaliser à une manche partout et prendre un break d’avance dans le dernier acte (3-6, 6-4, 2-0). Le Français a utilisé son revers slicé à bon escient pour casser le rythme et s’est appuyé sur une première balle efficace (82 % de points remportés derrière). Malgré un debreak concédé dans un match décidément bien décousu, il a su placer un dernier coup d’accélérateur, lâchant mieux en mieux ses retours en coup droit notamment, pour en finir. De quoi emmagasiner de la confiance pour les batailles à venir.

Thiem continue son chemin

Dominic Thiem s'est aussi qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Le local a remporté le 100% autrichien face à Sebastian Ofner en deux sets (6-3, 6-2). Il croisera la route de Pablo Andujar en quarts. Pablo Cuevas, Casper Ruud, Fernando Verdasco et Lorenzo Sonego sont les autres qualifiés pour les quarts de finale.