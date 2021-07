Lucas Pouille n'y arrive plus. Le Français n'a plus gagné un match depuis l'arrivée de l'été et les qualifications du tournoi de Majorque, en juin. Ce lundi, il s'est à nouveau incliné, lors de son entrée en lice au premier tour de l'ATP de Kitzbühel, face à l'Espagnol Pedro Martinez, 97e joueur mondial (6-3, 6-7, 6-4).

Abandonné par sa mise en jeu (huit doubles fautes, 48% au premier service…), le Français a fait trop d'erreurs, et n'a pas su convertir ses opportunités (un seul break converti sur huit). Il n'est pourtant pas passé loin, en revenant à un set partout après une entame compliquée grâce aux erreurs de son adversaire. Mais il lui a offert un break dans la manche décisive, avec trois grosses fautes. Malgré quatre balles de match sauvées, le mal était fait.

