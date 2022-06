Son pari a été plus que payant. De retour à l'entraînement avant même le début de Roland-Garros après avoir été opéré de la main droite, Matteo Berrettini avait choisi de faire l'impasse sur le tournoi du Grand Chelem parisien. L'Italien ne s'estimait alors pas prêt à disputer des matches au meilleur des cinq sets et voulait se concentrer sur la saison sur gazon. Mais après trois mois sans compétition, aurait-il assez de temps pour retrouver son niveau ? Deux tournois joués… et gagnés plus tard à Stuttgart puis au Queen's , il est totalement revenu dans le jeu.

La satisfaction du Romain était d'autant plus grande dimanche qu'il n'avait pas envisagé un tel scénario. Pas par manque de confiance en ses possibilités, mais parce que les sensations étaient loin d'être optimales.

"Il y a eu un moment, peut-être une semaine ou dix jours avant Stuttgart, où j'ai eu mal à la main. Pas la partie où je me suis blessé, mais le reste, le poignet par exemple. Ma main n'était pas assez forte pour me permettre de frapper comme avant, j'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur du défi. Mais mon équipe m'a donné la confiance nécessaire pour continuer et affronter le moment. Il y a eu un moment où j'ai pensé que je ne jouerais que quelques matchs si j'avais de la chance, puis regardez où j'en suis maintenant", a-t-il confié en conférence de presse.

Une marge évidente sur gazon malgré les doutes et l'amertume

Avant de lancer sa belle série à Stuttgart, Berrettini n'avait même disputé qu'un set d'entraînement contre un junior. Une préparation loin d'être idéale, pour ne pas dire minimaliste. Le moral n'était donc pas forcément au beau fixe, d'autant qu'il n'a pas caché sa frustration quant à la décision de l'ATP de retirer les points de Wimbledon, une décision synonyme de chute assurée au classement pour lui, finaliste l'an passé (1200 points assurément perdus).

Mais dans son malheur, l'Italien a eu une chance : hériter d'un tirage au sort plutôt clément qui lui a permis de monter en puissance. A Stuttgart, il n'a pas eu à affronter un joueur du Top 20 et a eu besoin de trois sets dans trois de ses quatre matches pour l'emporter. Il a aussi bénéficié de la blessure aux abdominaux d'Andy Murray en finale pour conquérir le trophée. Son début de tournoi au Queen's n'a pas non plus été des plus transcendants, notamment au 2e tour face à l'Américain Denis Kudla contre lequel il a flirté avec l'élimination précoce.

Mais au mental, il s'en est sorti et est monté en puissance, comptant sur ses armes létales qui lui assurent une marge sur la plupart des joueurs sur gazon : son service et son coup droit. Au fil des matches, les jambes sont aussi revenues, de même que ce slice de revers particulièrement efficace sur herbe. Résultat, un bilan immaculé sur la surface cette année - 9 victoires pour aucune défaite et 20 matches gagnés sur 21 en deux ans - qui a aussi fait de lui le premier joueur de l'Histoire à faire le doublé au Queen's lors de ses deux premières participations au tournoi (2021 et 2022).

Si j'avais l'occasion de rejouer Djokovic en finale, je serais plus prêt

Et pour retrouver la confiance, rien ne vaut la victoire. L'appréhension liée à sa blessure et ses trois mois de coupure envolée, Berrettini croit désormais dur comme fer qu'il peut refaire le coup de 2021… et même mieux. "Gagner Wimbledon ? C'est définitivement un objectif, je sais que ce ne sera pas facile ou que cela n'arrivera pas seulement parce que je le veux. Mais je suis une personne qui essaie toujours de se dépasser. Quand je me suis blessé, j'ai fait de mon mieux pour récupérer du mieux que je pouvais. Je mentirais si je disais que gagner Wimbledon n'est pas mon grand objectif, mais évidemment ce ne sera pas facile du tout", a-t-il assumé.

Reste maintenant à joindre les actes aux paroles, car après tout, Berrettini n'a pas affronté le moindre Top 10 ces dix derniers jours. Pas de quoi le faire douter néanmoins et dans le meilleur des mondes, une revanche face à Novak Djokovic en finale lui plairait bien. "Si j'avais l'occasion de rejouer contre lui en finale, ce serait différent. Je me souviens de l'année dernière, je n'avais pas pu dormir beaucoup et j'avais à peine mangé, la tension et la pression étaient évidemment élevées. C'était un grand moment, mais si je devais encore atteindre le dernier acte cette année, je serais plus prêt. Je saurais à quoi m'attendre et ce que je vais ressentir, tout est question d'expérience."

