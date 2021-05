Celle-là, Arthur Rinderknech risque de s'en souvenir longtemps. Ce jeudi soir, à Lyon, le Français s'est offert la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant face à Jannik Sinner en trois manches (6-7, 6-2, 7-5). Mené, parfois malmené, le 125e mondial a finalement renversé l'Italien, affichant parfois un niveau de jeu exceptionnel. Impeccable au service, le lucky loser s'est offert un exploit tout simplement monstrueux.

Et maintenant, Norrie

Après un premier set combattu mais qui a finalement tourné à l'avantage du transalpin, Rinderknech n'en a pas perdu le cap pour autant. Solide sur sa mise en jeu, il a complètement fait déjouer Sinner, parfois surpris par l'agréssivité des coups de son adversaire. Un premier break, puis un autre dans la foulée et le Français a égalisé à une manche partout. Logiquement.

ATP Rome Nadal ramène un coriace Sinner à la raison 12/05/2021 À 19:22

Rinderknech : "Je veux montrer à la planète tennis ce que je suis capable de faire"

Dans le dernier set, le 125e mondial a encore mieux démarré. Et il a même mené le premier en convertissant sa troisième balle de break lors du troisième jeu. Puis il a commencé à légèrement trembler, remettant Sinner dans le match à deux reprises. D'abord à 3-3, ensuite à 5-5. Certains auraient alors vacillé, surtout quand on affronte le 17e au classement ATP. Mais pas Rinderknech, capable de (re)prendre l'ascendant en fin de rencontre et tuer le suspense sur sa première balle de match. Heureux, presque incrédule, il levait alors les bras au ciel avec un regard vers son clan. Oui, il l'a fait. Il affrontera Cameron Norrie en quarts de finale.

ATP Barcelone Intraitable, Tsitsipas file vers la finale 24/04/2021 À 13:11