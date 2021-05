Il a décidément quelque chose de spécial. Lorenzo Musetti a fait forte impression mardi pour se défaire en trois manches très accrochées (7-6, 3-6, 7-5) et 2h46 de jeu de Félix Auger-Aliassime au 1er tour de l'ATP 250 de Lyon. L'Italien de 19 ans a non seulement fait étalage des qualités tennistiques qu'on lui connaissait déjà, mais a aussi montré une belle force de caractère pour résister au retour en force du Canadien. Il s'agit déjà de la 5e victoire de sa carrière sur un membre du Top 20 mondial, la 4e en 2021. Pour une place en quart de finale, il défiera un autre jeune ambitieux en la personne de Sebastian Korda.

Il est bien dommage qu'aucun spectateur n'ait pu assister à cette partie de tennis. Lorenzo Musetti et Félix Auger-Aliassime ont livré un duel de toute beauté mardi en ouverture de programme du tournoi rhodanien, et c'est donc le plus jeune des deux qui en est finalement sorti vainqueur. Pourtant, le 19e joueur mondial a bien cru refaire le coup de Barcelone à l'Italien. En Catalogne, il l'avait renversé, montant progressivement en puissance pour infliger même un cinglant 6-0 à son adversaire, certes touché au dos. Mais cette fois, Musetti a résisté et a même triomphé au mental.

Un mental (déjà) à toute épreuve

A sa place, beaucoup se seraient effondrés après avoir perdu le deuxième set. Il n'en a rien été. Mieux : après n'avoir pas su conclure alors qu'il servait pour le match à 5-3 dans le troisième acte, Musetti a su retrouver son calme pour finir sur un ultime break. Auger-Aliassime a eu beau pilonner son revers avec son coup droit puissant (une tactique que connaît d'ailleurs bien son nouveau coach Toni Nadal), l'Italien a tenu bon en jouant long malgré tout et en sortant quelques coups magiques en passing, en demi-volée amortie ou encore en décalage de coup droit fulgurant.

Sur une ultime double faute, le Canadien a rendu les armes et une chose est sûre le concernant : son printemps sur terre battue ne lui aura pas permis d'aborder Roland-Garros en confiance.

