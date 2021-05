Il avait une bonne opportunité de se qualifier pour son premier quart de finale sur le circuit depuis 15 mois. Mais Gaël Monfils n’a pas su la saisir. Jeudi, le Français s’est battu avec ses armes du moment et il a fini par s’incliner face à Yoshihito Nishioka, 60e joueur mondial, en trois sets (4-6, 6-3, 7-6) et 2h18 de jeu, malgré le soutien du public lyonnais. Le Japonais aura, quant à lui, peut-être l'opportunité de se mesurer à Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial et tête de série numéro 2 de cet Open Parc ARA, en quart de finale. Le Grec entre en lice plus tard dans la journée face à l'Américain Tommy Paul.

L'embellie aura donc été de courte durée. Gaël Monfils n'a pas réussi à enchaîner, deux jours après avoir retrouvé le goût de la victoire sur le circuit. Et si ce 2e tour perdu sur le fil contre Yoshihito Nishioka a confirmé quelque chose, c'est qu'il faudra du temps au Français pour retrouver la confiance nécessaire à un retour sur le devant de la scène. Comme lors de son entrée en lice, il a voulu s'appuyer sur ses qualités défensives et sa capacité à remettre la balle une fois de plus que son adversaire pour s'en sortir. Mais ce qui avait marché contre Thiago Seyboth Wild n'a pas suffi jeudi.

ATP Lyon Musetti enchaîne, Sinner laisse passer l'orage face à Karatsev HIER À 11:59

Après un premier set assez solide lors duquel il a su se lâcher un peu sur un jeu de retour en particulier qui lui a donné le break dans le 7e jeu, Monfils a donc globalement payé sa passivité. Nishioka a pris le parti de prendre la balle plus tôt pour terminer le point au filet à partir du début du deuxième acte et son audace a été récompensée. Gêné par une pointe aux abdominaux, le Français a subi et a logiquement vu son adversaire revenir au score puis breaker en début de troisième manche (4-6, 6-3, 3-2). Poussé par les spectateurs, il a alors débreaké et semblé remettre de l'intensité dans son jeu, avant de s'effondrer dans le tie-break final. Manquant de confiance et donc de fil conducteur dans son jeu, il a forcé quand il s'est finalement montré agressif. Il rejouera à Belgrade la semaine prochaine pour tenter de se rassurer.

ATP Lyon Monfils enfin vainqueur, Gasquet renversant, Tsonga trop court HIER À 13:23