Il a beau s'être inscrit à Lyon à la dernière minute, Stefanos Tsitsipas n'est pas venu dans l'ATP 250 rhodanien en touriste. Jeudi, pour son entrée en lice, le numéro 5 mondial (et tête de série numéro 2 du tournoi) n'a pas fait de quartier contre l'Américain Tommy Paul, 53e joueur mondial, auquel il n'a laissé que cinq jeux (6-1, 6-4) en 1h15 au 2e tour. Très en jambes et performant à l'échange, il sera ultra-favori de son quart de finale contre Yoshihito Nishioka, vainqueur plus tôt dans la journée de Gaël Monfils (4-6, 6-3, 7-6).

Tombé d'un rien face à Novak Djokovic à Rome la semaine dernière en quart de finale, Stefanos Tsitsipas reste toutefois un des hommes en forme du printemps. Et le Grec l'a montré pour le plus grand bonheur des spectateurs à Lyon. Par sa longueur de balle, le volume de ses frappes et sa puissance, il a complètement étouffé Tommy Paul. Et alors qu'il n'a servi que 49 % de premières balles, il n'a pas eu la moindre ocassion de break à sauver de la partie.

Si l'Américain a fait meilleure impression dans la seconde manche, il ne s'est jamais remis du break concédé dès le 3e jeu de ce set à son adversaire. Pas de doute : Tsitsipas est en confiance et la défaite cruelle enregistrée face au numéro 1 mondial en Italie ne l'a visiblement pas abattu. Il aborde ce tournoi de Lyon avec le plus grand sérieux.

