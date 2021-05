Il n'a pas eu à forcer pour son retour. Après plus d'un mois sans jouer, Dominic Thiem a signé une victoire expéditive, lors de son retour à la compétition, en moins d'une heure de jeu contre Marcos Giron (6-1, 6-3). Au prochain tour du Masters 1000 de Madrid, l'Autrichien sera opposé à Alex de Minaur en huitième de finale.

Tête de série numéro 3, Thiem a expédié la première manche en 22 minutes de jeu, contre un Giron maladroit, impuissant et coupable de beaucoup trop de fautes directes. Très convaincant, Thiem s'est appuyé sur un premier service solide, et a survolé la partie. Avec un peu plus de répondant en face dans le second set, Thiem a su breaker quand il le fallait pour s'adjuger une qualification sans trembler, contre un adversaire conciliant, et tout simplement pas au niveau de l'Autrichien.

De Minaur en 8e, pour hausser le niveau

L'Américain, 91e joueur mondial, s'est paradoxalement lâché pour signer de beaux enchaînements lorsqu'il servait pour sauver trois balles de match à 5-3. Mais ça n'a pas suffi, et la quatrième a été la bonne pour Thiem. Sur terre battue, sa surface favorite, le n°4 mondial retrouvera l'Australien Alex de Minaur jeudi prochain, qui a profité du retrait de Lloyd Harris, blessé, dans une opposition beaucoup plus corsée. Assez affûté et bien en rythme, Thiem a convaincu. Que ses fans soient rassurés, oui il va mieux, oui il va bien.

