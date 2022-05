Stefanos Tsitsipas rejoint Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid. Le Grec, vainqueur à Monte Carlo il y a trois semaines, a réussi à prendre le meilleur vendredi sur Andrey Rublev après une belle bataille de 2 heures (6-3, 2-6, 6-4). Pour arriver à ses fins, le cinquième joueur mondial a débuté tambour battant en prenant rapidement le service du Russe pour ensuite empocher le gain du premier set.

Mais ensuite, Andrey Rublev s'est bien repris et a fait plier son adversaire en fin de set pour égaliser à une manche partout. Alors que le score était de 4-4 dans le troisième set, le Russe, qui a concédé cinq doubles fautes et dix aces, s'est fait breaker au plus mauvais des moments. Il aurait cependant pu recoller au score dans la foulée. Mais Stefanos Tsitsipas a sauvé les deux balles de breaks pour conclure quelques secondes plus tard. En demies, il sera opposé à Alexander Zverev ou Felix Auger-Aliassime.

