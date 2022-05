Et à la fin, c'est Rafael Nadal qui gagne. La rengaine de ce début de saison 2022 - finale d'Indian Wells exceptée - reprend de plus belle cette semaine à Madrid, alors même que le piège semblait se refermer sur le Majorquin ce jeudi en huitième de finale. Fidèle à lui-même, il s'est battu jusqu'au bout pour écarter David Goffin in extremis (6-2, 5-7, 7-6) en 3h09, après avoir sauvé quatre balles de match dans le tie-break final. Qualifié pour les quarts, il défiera le vainqueur du duel entre son jeune compatriote Carlos Alcaraz et le Britannique Cameron Norrie.

Il disait avoir besoin de passer du temps sur le court dans la foulée de son entrée en lice victorieuse mercredi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Rafael Nadal a été servi. Alors qu'il aurait pu s'imposer en deux sets, le Majorquin a perdu le contrôle de la partie quand il s'est fait débreaker alors qu'il servait pour le match à 6-3, 5-4. Embarqué dans un troisième set de tous les dangers et souvent mis en danger tennistiquement par un David Goffin retrouvé, il était dans les cordes. Mais comme si souvent, sa résistance mentale et un soupçon de réussite l'ont sauvé.

Tout s'est donc finalement joué dans un tie-break aussi passionnant qu'irrespirable. Successivement dos au mur, les deux hommes ont joué leur meilleur tennis sous pression. Mené 4-1 double mini-break contre lui, Goffin n'a soudain plus rien raté, enchaînant les retours de qualité et faisant preuve d'une capacité à dicter l'échange en coup droit bluffante. Tout en timing, il a inscrit cinq points consécutifs pour se procurer deux balles de match à 6 points à 4. A 6-5, après avoir dominé l'échange, Goffin s'est procuré le coup droit d'attaque qu'il désirait mais s'est légèrement tendu et a vu le filet contrarier ses desseins.

Indubitablement, cette seconde opportunité constituera le regret majeur du Belge. Car sur ses 3e et 4e balles de match, Nadal a parfaitement joué le coup, le repoussant grâce à ses frappes bombées avant de distiller à chaque fois une amortie aussi bien masquée que culottée. Goffin, lui aussi, a fait preuve d'un sang-froid épatant dans ce tie-break, allant sauver sa peau à deux reprises vers l'avant grâce à des coups droits et des smashes millimétrés. Mais il a fini par craquer sur le 20e point d'une légère erreur en décalage coup droit, laissant son rival majorquin et le public madrilène exulter.

