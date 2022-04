C'était la tendance des derniers jours et il a confirmé lui-même mardi la bonne nouvelle : Rafael Nadal fera bien son retour à la compétition la semaine prochaine. Le Majorquin jouera ainsi le Masters 1000 de Madrid (1er-8 mai prochains), quasiment un mois et demi après la finale d'Indian Wells le 20 mars dernier. Contraint de reporter son début de printemps sur terre battue à cause d'une côte fêlée , il a repris ces derniers jours les séances d'entraînement à haute intensité sans problème apparent.

"Même si je serai juste en termes de préparation et ce sera difficile, j'ai très envie de jouer, et il y a peu d'opportunités de jouer à la maison. Je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible. On se retrouve à Madrid", a ainsi indiqué Rafael Nadal dans un tweet. Sacré cinq fois à Madrid (dont quatre fois depuis que le tournoi se joue sur terre battue dans la Caja Magica), le numéro 4 mondial ne s'y est toutefois plus imposé depuis cinq ans. Si l'ocre n'a pas de secrets pour lui, le manque de rythme et le temps de l'adaptation seront des défis à relever.

Deux tournois de préparation avant Roland

Il s'agit vraisemblablement d'un choix guidé par le coeur donc - le public madrilène sera acquis à la cause du Majorquin - mais aussi par un impératif : disputer le plus de matches possibles avant de débarquer à Roland-Garros. Le compte-à-rebours est ainsi lancé pour l'ogre de l'ocre qui ne devrait pouvoir jouer qu'un seul autre tournoi de préparation la semaine suivante à Rome (8-15 mai) dont il est d'ailleurs tenant du titre.

Il devrait ainsi réserver les derniers jours avant le Majeur parisien (22 mai-5 juin) pour peaufiner les derniers réglages de sa montée en puissance à l'entraînement.

