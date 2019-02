Gilles Simon bat difficilement Antoine Hoang au 1er tour de l'Open 13 à Marseille (5-7, 6-3, 6-3)

Le duel franco-français entre Gilles Simon et Antoine Hoang en ouverture du tournoi de l’Open 13 de Marseille a tenu toutes ses promesses. Gilles Simon s’est imposé en trois sets (5-7, 6-3, 6-3) en 2h15 de jeu au terme d’un match à rebondissements.

Pourtant, d’entrée de match, le Niçois a fait valoir sa supériorité en conservant sa mise en jeu, en étant plus entreprenant dans l’échange et en breakant rapidement son adversaire pour mener 5 jeux à 3. Mais un fait de match va complètement bouleverser le momentum de ce match : le temps mort médical demandé par Hoang, 23 ans, avant l’issue du premier set.

7 jeux d’affilée pour Hoang, Simon à l’usure

Dès lors, revigoré et beaucoup plus en jambes, le jeune joueur invité a enchaîné sept jeux d’affilée. Résultat ? Hoang a fait coup double en s’imposant (7-5) dans la première manche et en breakant d’entrée la tête de série n°6 dans le second acte pour mener 7-5, 2-0.

Mais c’était sans compter sur les qualités physiques du 32ème joueur mondial et son abnégation. Dos au mur, le demi-finaliste à Pune et à Sydney cette saison va alors faire preuve de justesse et se montrer plus incisif pour ne laisser que des miettes au jeune français afin d’égaliser à un set partout (5-7, 6-3).

Hoang, victorieux de son premier match circuit ATP à Montpellier et finaliste du Challenger de Rennes, bien que combatif au début du troisième set, finit par décliner dans le combat. Une baisse physique que Gilles Simon va exploiter pour faire le break par deux fois (5-7, 6-3, 6-3). Au prochain tour, Simon affrontera le vainqueur de la rencontre opposant le Polonais Peter Gojowczyk au Bosnien Damir Dzumhur.