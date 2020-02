Si le public français ne le connaissait pas encore, c’est désormais chose faite. Alexander Bublik vit une très belle semaine à Marseille : tombeur de Benoît Paire dans une ambiance dingue au tour précédent, le Kazakh a fait encore plus fort vendredi face à Denis Shapovalov, 15e joueur mondial en quart de finale. Il s’est ainsi imposé après trois manches (7-5, 4-6, 6-3) et 2h17 d’un match décousu qui lui ressemble finalement beaucoup. S’il veut rallier la troisième finale de sa carrière dimanche, il devra l’emporter face au vainqueur du match entre Stéfanos Tsitsipas et Vasek Pospisil.

En quelques jours, il se sera fait une petite notoriété dans la cité phocéenne. Si les observateurs du tennis mondial connaissent déjà bien le fantasque Alexander Bublik, ses coups entre les jambes et autres services à la cuillère, les spectateurs qui le découvraient ont eu le temps de cerner à peu près le personnage. Et ils le verront en scène une quatrième fois samedi car le Kazakh continue d’enchaîner les belles performances. Vendredi, c’est Denis Shapovalov qui est tombé face à celui qui se plaît à déclarer qu’il ne joue (professionnellement) que "pour l’argent".

Shapovalov toujours fébrile

Si le Canadien avait mis fin à sa série noire (quatre défaites consécutives) contre Marin Cilic au 2e tour, il est toujours en convalescence. Et Bublik, beaucoup plus sérieux que d’ordinaire, s’est engouffré dans la brèche. Mais le résultat de ce premier quart de finale a longtemps été incertain, tant la partie a manqué de fil conducteur. C’est finalement le manque de confiance actuel de Shapovalov qui l’a condamné. Après avoir mené 0/40 à 4-4 dans le premier set, il n’a pas su faire la différence et a cédé sur la première opportunité adverse sur son service à 6-5 contre lui.

Lâché par sa première balle dans le deuxième set (44 %), Bublik a logiquement vu son adversaire refaire son retard (7-5, 4-6). Mais loin de s’affoler, il a finalement eu le dernier mot dans un ultime acte aussi bizarre que les précédents. Après un smash caviardé, Shapovalov a concédé le break d’entrée, mais est revenu dans la foulée, profitant notamment d’une double faute loufoque (une seconde à 207 km/h manquée par son adversaire). Le Canadien semblait avoir le vent dans le dos, et pourtant il a encore craqué à 4-3 contre lui, une fois de trop. Que l'automne dernier et son superbe Masters 1000 de Paris-Bercy semblent loin désormais pour lui.