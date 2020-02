La tâche s’annonçait complexe, elle s’est avérée insurmontable. Invité par les organisateurs de l’Open 13 Provence, Antoine Hoang n’a pas pu passer le 1er tour, mardi. La faute à un Hubert Hurkacz très sérieux et solide qui s’est imposé en deux manches (6-4, 6-1) et un petit peu plus d’une heure de jeu (1h04 exactement). Lors de son prochain match, Le Polonais affrontera le vainqueur du match entre l’un des hommes en forme du moment Vasek Pospisil et le "lucky loser" Emil Ruusuvuori.

Mais Hoang, actuel 129e joueur mondial, n’a pas à rougir de son match face à un adversaire qui le devance de 100 places au classement. Le Français a même tenu tête à Hurkacz jusqu’à 4-3 dans le premier set, avant que ce dernier ne trouve la solution à la relance. Le Polonais a ensuite déroulé, s’adjugeant neuf des dix derniers jeux, et protégeant remarquablement son service grâce à un pourcentage de réussite derrière sa première balle très élevé (92 %, 22/24).