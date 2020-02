Il a décidément retrouvé de belles sensations. De retour dans le top 100 cette semaine, Vasek Pospisil confirme jour après jour, et match après match, qu’il peut espérer bien mieux. Mardi, le Canadien a maîtrisé avec une confiance certaine Hubert Hurkacz, 29e joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-4) et un peu moins d’une heure et demie de jeu (1h28 exactement) pour se frayer un chemin en quart de finale de l’Open 13 Provence. Finaliste il y a dix jours à Montpellier, il est décidément inspiré par les courts indoor français. Il pourrait défier Stéfanos Tsitsipas, tenant du titre qui sera opposé à Mikael Ymer dans la soirée, pour une place en demi-finale.

Pour venir à bout de son adversaire polonais, Pospisil a pu s'appuyer sur un bon pourcentage de premières balles (66 %, 80 % de réussite derrière, 9 aces pour une double faute) qui l'a mis à l'abri sur ses engagements. Il a ainsi écarté les quatre balles de break auxquelles il a été confronté (deux dans chaque set). Hurkacz, quant à lui, a trop mal servi pour espérer s'en sortir (48 % de premières balles). Et c'est d'ailleurs à chaque fois en fin de set qu'il a craqué : à 4-3 contre lui dans le premier et à 4-4 dans le second.

De son côté, Pospisil ne semble pas avoir peur de grand monde, en témoigne sa victoire sur Daniil Medvedev à Rotterdam la semaine dernière. Et il ne serait pas contre accrocher un autre top 10 à son tableau de chasse dans la cité phocéenne.